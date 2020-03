Koronavírus spomaľuje svetovú ekonomiku, straty sa rátajú v biliónoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 - Ekonomický šok vyplývajúci z epidémie koronavírusu by mohol pre svetové hospodárstvo znamenať stratu v sume 1 bilióna USD. Uviedla to Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).Zároveň konštatovala, že epidémia nového vírusu "v niektorých krajinách spôsobí recesiu a spomalí tempo rastu globálnej ekonomiky v tomto roku pod úroveň 2,5 percenta, čo je pre svetové hospodárstvo prah recesie". Informuje o tom portál news.sky.com.Podľa odhadu UNCTAD globálna ekonomika v tomto roku posilní iba o 1,7 percenta, pričom Medzinárodný menový fond predpovedá rast o 2,7 percenta.Mnohým krajinám, vrátane Talianska a Japonska, hrozí podľa UNCTAD recesia. Tieto predpovede však organizácia vypracovala pred víkendovým pádom cien ropy, čiže pravdepodobne neodzrkadľujú úplný vplyv tohto vývoja, ktorý spôsobil ďalšie oslabenie akciového trhu. Najhorší scenár UNCTAD ráta s tým, že globálna ekonomika by sa v tomto roku zväčšila len o 0,7 percenta.