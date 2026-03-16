Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Spor o miliónový projekt pre ženy, nadácia Zastavme korupciu obvinila konzorcium z politických väzieb
Konzorcium organizácií zapojených do projektu „Innovate Femina - na ceste k rovnosti“ odmieta tvrdenia Nadácie Zastavme korupciu, ktoré podľa jeho zástupcov ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Konzorcium organizácií zapojených do projektu „Innovate Femina - na ceste k rovnosti“ odmieta tvrdenia Nadácie Zastavme korupciu, ktoré podľa jeho zástupcov naznačujú politické prepojenia projektu alebo jeho realizátorov s politickou stranou Hlas - sociálna demokracia. Organizácie tvrdia, že ide o nepodložené a zavádzajúce interpretácie, ktoré podľa nich poškodzujú reputáciu projektu zameraného na sociálne inovácie a podporu zamestnanosti.
Projekt bol predložený v rámci programu Program Slovensko financovaného z Európskeho sociálneho fondu plus a jeho ambíciou je posilniť postavenie žien v spoločnosti. Podľa realizátorov má priniesť nové nástroje v oblasti vzdelávania, podnikania či sociálnej inklúzie a reagovať na pretrvávajúce problémy na trhu práce, najmä v oblasti rovnosti príležitostí.
Konzorcium zdôrazňuje, že projekt vznikol ako odborná spolupráca viacerých organizácií z rôznych sektorov. Na jeho realizácii sa podieľa sedem partnerov, ktorí pôsobia v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, vzdelávania a podpory komunít. Predkladateľom projektu je občianske združenie Ženy pre Slovensko.
Partnermi sú Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, spoločnosť LiMaR Consulting, nezisková organizácia Miansa, občianske združenie ŽenaVIE, organizácia Filantropia - charitatívna a sociálna služba Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a Komora opatrovateliek Slovenska.
Podľa konzorcia každý z partnerov prináša do projektu odborné kapacity a skúsenosti s prácou s cieľovými skupinami, medzi ktoré patria ženy, seniori či pracovníci v sociálnych službách. Projekt je plánovaný na obdobie 36 mesiacov a jeho cieľom je vytvoriť konkrétne nástroje na podporu ekonomickej aktivity žien a posilnenie ich postavenia na trhu práce.
Súčasťou projektu majú byť napríklad akcelerátory podnikania pre ženy, online vzdelávacie programy zamerané na digitálne zručnosti, mentoring medzi generáciami či poradenské a terapeutické služby dostupné v online prostredí. Projekt počíta aj s aktivitami, ktoré majú podporiť väčšie zastúpenie žien v líderských pozíciách. Organizátori tvrdia, že cieľom týchto opatrení je odstrániť bariéry, ktoré ženám bránia v pracovnom a spoločenskom uplatnení, a zároveň posilniť sociálnu inklúziu a medzigeneračnú solidaritu.
Konzorcium zároveň reagovalo na verejnú kritiku a odmietlo, že by projekt mal politické pozadie. „Tieto tvrdenia považujeme za nepodložené a zavádzajúce. Projekt je výsledkom spolupráce odborných, akademických a neziskových organizácií, ktorých cieľom je priniesť konkrétne riešenia v oblasti sociálnych inovácií, podpory zamestnanosti a rovnosti príležitostí na Slovensku,“ uvádza sa v tlačovej správe konzorcia.
Realizátori zároveň zdôrazňujú, že projekt nemá politické ciele a vznikol ako odborná iniciatíva. Podľa nich je snaha interpretovať ho ako politický projekt neopodstatnená a môže poškodiť organizácie aj jednotlivcov, ktorí sa dlhodobo venujú verejnoprospešným aktivitám.
Zdroj: SITA.sk - Spor o miliónový projekt pre ženy, nadácia Zastavme korupciu obvinila konzorcium z politických väzieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Košice prerozdelia cez granty viac ako 200-tisíc eur na kultúru a cestovný ruch mesta – FOTO
Najväčšie lyžiarske preteky detí sa blížia. Jedenásty ročník BILLA Žampa Cup prinesie do Tatier zábavu aj svetové hviezdy
