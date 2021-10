Kotleba je stále odsúdený neprávoplatne, podľa Naďa by mal Najvyšší súd konečne začať pojednávanie

Sledovanie kvôli bezpečnosti

Odsúdili ho na štyri roky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 - Je čas na to, aby Najvyšší súd SR konečne vytýčil pojednávanie s neprávoplatne odsúdeným poslancom a predsedom strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marianom Kotlebom. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) to povedal v relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres v súvislosti s podaním trestného oznámenia na Kotlebu.To podal rezort obrany 11. októbra, okrem Kotlebu, aj na člena strany Republika Milana Mazureka za šírenie poplašnej správy. Predmetom oznámenia sú nepravdivé a skresľujúce informácie o vývoji a použití systému MOVIR.Jeho cieľom je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika.Minister obrany uviedol, že obaja poslanci klamú a strašia ľudí. Zdôraznil, že nejde o žiadne koncentračné tábory alebo elektronické väzenie tak, ako to tvrdili vo svojich statusoch na sociálnej sieti. Systém MOVIR vyvíja Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a ministerstvo obrany je partnerom projektu.„Sťažovali sme sa, že keď robíme cvičenia vo vojenských priestoroch, tak nám ľudia chodia do tých areálov a nechtiac ich ohrozujeme na živote. Neviete teraz na území povedzme 20-tisíc hektárov robiť oplotenie. Chceme mať ten systém, čo sa teraz používa napríklad na východnej hranici, a to neviditeľné ploty. Aby sme mali prehľad, či tam nejakí ľudia sú,“ vysvetlil.Druhým dôvodom, prečo ministerstvo spolupracuje s TUKE na projekte, je karantenizovanie obcí. „Keď sme robili karantenizovanie obcí, tak tam bolo nasadených niekoľko stoviek vojakov. Vieme nahradiť niekoľko desiatok vojakov jedným dronom, ktorý tam bude lietať a dohliadať na to, že keď je karantenizovaná oblasť, ľudia to nebudú porušovať,“ dodal s tým, že nejde len o ochorenie COVID-19.Ku karantenizovaniu oblasti môže dôjsť aj napríklad v prípade zavlečenia ochorenia ebola na Slovensko.Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová ešte v októbri 2020 v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Keďže obžalovaný podal na mieste odvolanie, vec prejde v odvolacom konaní na Najvyšší súd SR.