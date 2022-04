Kotleba prišiel o poslanecký mandát. Bude môcť kandidovať v parlamentných voľbách?

6.4.2022 - Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba nielenže prišiel svojím odsúdením o poslanecký mandát, ale nebude môcť kandidovať do Národnej rady SR ani v riadnom termíne volieb v roku 2024.O mandát poslanca by sa mohol uchádzať v roku 2028, keď sa majú v ďalšom riadnom termíne konať parlamentné voľby.Vyplýva to z platnej slovenskej legislatívy. „Musí požiadať o zahladenie trestu a až potom môže kandidovať. Osobne si myslím, že nebude môcť kandidovať v roku 2024,“ povedala pre agentúru SITA odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská