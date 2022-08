Krajniak odmietol Sulíkove hry a zaťahovanie Sme rodina do koaličných sporov, skritizoval zákon o dôchodkoch z dielne SaS (video)

Na pondelkovej tlačovej besede to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda hnutia Sme rodina

8.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa snaží hnutie Sme rodina zatiahnuť do koaličných sporov, Sme rodina sa však týchto sporov zatiahnuť nenechá.Reagoval tým na tlačovú besedu liberálov, na ktorej predstavitelia SaS oznámili podanie návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme do parlamentu.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme ministerstvo práce doručilo na Úrad vlády SR ešte v auguste minulého roka.O tom, či sa tento materiál dostane na rokovanie vlády, podľa Krajniaka rozhoduje premiér Eduard Heger (OĽaNO). Zdôraznil, že rezort práce chce dosiahnuť čo najširšiu zhodu na zmenách v prvom, aj druhom pilieri.„Rokujeme o tom už dva roky, na týždennej báze," povedal Krajniak. Poukázal na to, že 20. júla tohto roka sa uskutočnilo tzv. rozporové konanie k navrhovaným zmenám v druhom penzijnom pilieri aj za účasti ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).Rezort hospodárstva podľa Krajniaka vzniesol k zmenám v druhom pilieri osem zásadných pripomienok, pričom šesť rozporov sa na tomto rokovaní podarilo odstrániť.Podľa návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme od SaS majú byť všetky dodatočné dôchodkové výdavky vykryté, automatický vstup do druhého piliera by však podľa ministra práce znamenal výdavky v sume 824 miliónov eur, resp. takmer 1,46 miliardy eur do roku 2030.V prvom prípade by do druhého piliera automaticky vstupovali len tzv. prvopoistenci, v druhom prípade všetky osoby do 35 rokov.„Tak sa teda pýtam, či chce SaS tých 824 miliónov alebo v druhom variante 1,455 miliardy eur zobrať učiteľom, zdravotníctvu, ministerstvu obrany alebo či zavedú nové dane," dodal Krajniak.Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predkladajú do parlamentu návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol predseda SaS Richard Sulík . Ide podľa neho o kompromisné znenie, ktoré vzniklo po konzultáciách s odborníkmi.„Táto zmena je pre nás dôležitá, dúfam, že dospejeme k dohode naprieč celým politickým spektrom v národnej rade," povedal. Líder SaS upozornil na to, že záväzok prijať ústavný zákon o dôchodkovom systéme je súčasťou programového vyhlásenia vlády.Slovensko podľa Sulíka zažilo škodlivú demontáž druhého dôchodkového piliera počas vlád Roberta Fica (Smer-SD). Upozornil na to, že sa vládna koalícia dohodla ešte v marci tohto roka na tom, že na júnovej schôdzi parlament schváli ústavný zákon k dôchodkovému systému.Kým legislatívny návrh k dôchodkovému bonusu parlament v júni posunul do druhého čítania, pri návrhu ústavného zákona k penziám nenastal žiadny posun.Súčasťou návrhu ústavného zákona bude podľa poslanca NR SR za SaS Petra Cmoreja princíp, podľa ktorého všetky dodatočné dôchodkové výdavky musia byť finančne kryté.„Nie na dlh, ale či zoberie učiteľom, zdravotníctvu alebo ministerstvu obrany, alebo zavedie nové dane," povedal. Ústavným zákonom by sa podľa neho malo riešiť aj to, že bývalá Ficova vláda v roku 2013 sporiteľov, ktorí nepotvrdili, že si chcú na penziu odkladať v negarantovaných fondoch, zákonom presunula do dlhopisových fondov.„Týchto ľudí treba presunuť do fondov, v ktorých budú mať šancu, že budú mať v budúcnosti lepší dôchodok," povedal Cmorej.Podľa neho je tiež potrebné zafixovať výšku príspevkovej sadzby do druhého piliera voči prvému pilieru a ústavne zakotviť automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou z tohto piliera vystúpiť.Ak si niekto nasporí v druhom pilieri nadpriemerne, podľa návrhu ústavného zákona nebude nútený, aby si za všetky nasporené peniaze kúpil doživotný dôchodok.