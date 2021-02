Krajniak si vie na hraniciach predstaviť najprísnejšie obmedzenie

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si vie predstaviť najprísnejšie obmedzenie pohybu cez slovenské hranice. Bude to podľa neho nevyhnutné, aby sa na Slovensko nedostala juhoafrická či brazílska mutácia nového koronavírusu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.





"Podobne, ako v prvej vlne, je výrazne obmedzenie pohybu cez hranice nevyhnutné," podotkol Krajniak. Zároveň pripomenul, že nastolil otázku otvárania kostolov, ale podľa vlastných slov to nebude presadzovať politicky ani sa preto "hádzať o zem". "Každé sprísnenie opatrení na jednej strane nám umožní o trošku uvoľniť opatrenia na druhej strane. Takže aj preto sprísnenie pohybu cez hranice podporujem," povedal Krajniak.Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) poukázal na to, že sprísňovanie režimu nie je diplomatickým problémom, pretože pohyb cez hranice sprísňujú aj iné krajiny. Opatrenia treba podľa neho prijímať tak, aby sa zároveň neohrozila slovenská ekonomika. Pokiaľ sa Slovensko rozhodne sprísniť svoj režim, bude úlohou ministra zahraničných vecí odkomunikovať to ostatným štátom, uviedol Korčok.Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) sprísnenie režimu na hraniciach víta. "Toto je návrh, ktorý sme konzistentne hovorili aj vzhľadom na to, že v okolitých krajinách je juhoafrická mutácia, pred ktorou by sme sa mali ako Slovensko chrániť," poznamenala.