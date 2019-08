Kremnické gagy ponúkli klauniády aj pouličné produkcie

Herečka Emília Vášáryová s cenou Grand Prix na 39. ročníku európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v Kremnici 24. augusta 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Známe herečky uviedli do života knihu príbehov zdravotných klaunov

Kremnické gagy nezabúdajú ani na detských divákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 25. augusta (TASR) – Stredoslovenská Kremnica je od piatka (23. 8.) centrom európskeho humoru. Pozornosti návštevníkov na 39. ročníku Kremnických gagov sa tešia divadelné inscenácie, kabarety či hudobné produkcie. Jednou z atrakcií festivalu sú pouličné produkcie a divadlá, ktoré v rámci kultúry na Slovensku okrem tohto festivalu divák nemá kde stretnúť.Marie-Anne Dirckx alias Fleur prišla na Kremnické gagy s predstaveniami na veľkej trojkolke. Pri nevídanej farebnej dámskej jazde jej asistujú modrá a zelená marioneta. Fleur balansuje, tancuje a predvádza dynamický pouličný humor na chodúľoch.Z Poľska prišla Joanna Sakowicz s programom, ktorému dala názov Pina Polar. Mladá umelkyňa predviedla interaktívnu modernú klauniádu, v ktorej je všetko možné. V hlavnej úlohe sú publikum, ulica a stretnutie s najsilnejšou a najnebezpečnejšou ženou na svete, ktorá prekvapuje svojou drzosťou a množstvom rekvizít od výmyslu sveta.Kvarteto mladých dám z Českej republiky Amanitas uviedlo predstavenie pohybového divadla s prvkami nového cirkusu, ohňovej šou a pantomímy. Ponúkli pútavé ohnivé a výtvarné efekty v príbehu o ženskej energii.Z druhého konca zemegule, juhoamerickej Argentíny, prišla do Kremnice Luz Rodriguez Lozano so šou Mona Circo. Predviedla minimalistický kabaret s prvkami cirkusu, v ktorom sa varietne čísla miešajú s klauniádou. Mona - to je juhoamerický temperament, humor a cirkus, ktorého hlavným poslaním je zabávať ľudí po celom svete.Podobne ďaleko do Kremnice mala aj Kana Nakamura z krajiny vychádzajúceho slnka. Pouličná žonglérka, akrobatka a tanečnica prišla priamo z Tokia, aby priblížila pouličný svet japonskej popkultúry, plný farieb a ekvilibristických kúskov. Na festivale International des Artistes de rue vo Švajčiarsku získala prvú cenu za najlepšiu šou odohranú na ulici.Z Talianska je produkcia Petit Cabaret 1924. Taliani, lepšie povedané Talianky, si do Kremnice priviezli aj vlastné šapitó, v ktorom predviedli súčasný kabaret v ženskom prevedení. Navodili v ňom atmosféru inšpirovanú parížskou kaviarňou. Akrobacia, mágia, žonglérske kúsky, tanec či chodenie po lane malo u divákov úspech a táto skupina získala aj festivalové ocenenie.Z Fínska prišla Sari Mäkelä, aby predviedla The Great Granny Show. Predstavenie starej mamy z krajiny tisícich jazier je spojením cirkusových disciplín a humoru. Je dôkazom toho, že aj v zrelom veku sa dá pestovať akrobacia. Grosmutter v šatke a zástere už má svoj vek, pomaly a ťažko chodí, keď však nasadne do nekonečného kruhu akrobacie, je nezastaviteľná. Všetky produkcie mali jedného spoločného menovateľa - vo všetkých protagonisti zapojili do deja viacero divákov.V Uličke slávnych nosov v sobotu (24. 8.) počas Festivalu humoru a satiry Kremnické Gagy uviedli do života knihu príbehov zdravotných klaunov Na zázraky máme nos. Krstné mamy Emília Vášáryová a Zuzana Kronerová pokrstili knihu bublinami z bublifuku aj za účasti zdravotných klauniek - spoluautoriek knihy.Ako informovala Martina Dobšinská Novomestská z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, krstné mamy prečítali počas krstu aj dva príbehy z novej knihy.uviedla počas krstu Vášáryová.Kniha obsahuje 32 krátkych poviedok, v ktorých sedem zdravotných klaunov opisuje zážitky s detskými pacientmi a seniormi. Čitateľom predstaví, ako vyzerá klaunská návšteva v nemocnici či v seniorskom zariadení, ako dokáže obyčajný úprimný smiech pomáhať aj v tých najťažších chvíľach.Stredoslovenské banské mesto Kremnica žije tento víkend humorom. Priaznivci všetkých druhov úsmevnej zábavy sa zišli na 39. ročníku medzinárodného Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2019. Program nezabúda ani na detských divákov, im patria hlavne festivalové predpoludnia. Festival si tak vychováva nového diváka.Bratislavské bábkové divadlo sa predstavilo s Osmijankovými rozprávkami o princeznách. V parádnej izbe Osamelej princeznej žije bohaté dievčatko, ktoré má všetko, okrem kamarátov. A tak chorie na samotu a nudu. Jedného dňa sa v jeho izbe objaví svetoznámy Osmijanko a vo vreckách skrýva tú najlepšiu medicínu, ktorou sú rozprávky. Nie však hocijaké, ale o princeznách, neobyčajných princeznách, aké svet nevidel. K rozprávkam priniesla Osmijankova kapela aj pesničky, veselé ako popoludnie v parku.Chorvátsky Triko Cirkus Theatar priviezol do Kremnice rozprávku Crna Petra. Hovorí o priateľstve dvoch dievčat, ktoré sa začína stretnutím v parku. Hrajú sa a robia všetko, čo aj iné deti. Sú šťastné vo svojom detskom svete, až kým jedna z nich nevezme mobil svojej mame. Ponoria sa do virtuálneho sveta a ich životy sa rýchlo menia. Možnosti online priestoru ich privádzajú do situácií, o ktorých sa im ani len nesnívalo. Prestavenie s humorom poukazuje na narastajúci problém nekontrolovaného používania elektronických zariadení, internetu či virtuálnej reality.Divadlo na hojdačke uviedlo klasickú francúzsku rozprávku Kráska a zviera, ktorá sa nadčasovosťou dočkala viacerých divadelných aj filmových spracovaní. Bohatstvo neprináša automaticky šťastie, rozum alebo cit. Mladý princ pohŕda krásou ľudí, stane sa zvieraťom, aby sám na sebe zistil, že dobré srdce môže mať aj netvor. Iba vtedy môže jeho kliatba pominúť.Divadlo Žihadlo priviezlo na festival hneď dve rozprávky. Farbičková princezná je o princeznej, ktorej sa minú farbičky a stretne sa aj s trojhlavým drakom. Druhou bola známa klasická rozprávka O červenej čiapočke, aj keď protagonisti ju uviedli trocha netradične.Domácu divadelnú scénu zastupovalo aj Divadlo na hojdačke s predstavením Sofia z predmestia. Je príbehom o múdrom dievčatku zo sídliska, ktoré vtipne upozorňuje na rôzne prešľapy dospelých. Nemajú na nič čas a možno už zabudli, že sami boli kedysi deťmi. Uponáhľaný svet ich ženie za prácou, slepými víťazstvami či do hypermarketov za novými zbytočnosťami. Pritom pre zdravý a radostný život detí je dôležitý práve čas, ktorý im venujú.