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11. júna 2026
USA a Irán vystupňovali vzájomné útoky, Teherán hrozí peklom v Hormuzskom prielive
Irán zaútočil na americké základne v Perzskom zálive, Washington pohrozil ďalším bombardovaním.
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Spojené štáty vo štvrtok podnikli ďalšie útoky proti Iránu, na ktoré Teherán odpovedal údermi na americké vojenské základne v oblasti Perzského zálivu.
Druhý deň vzájomných útokov výrazne zvýšil obavy z ďalšej eskalácie trojmesačnej vojny a opäť vyhnal nahor ceny ropy.
Obranné údery
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho sily uskutočnili „ďalšie obranné údery“ proti iránskym vojenským cieľom. Podľa vyhlásenia boli zasiahnuté systémy protivzdušnej obrany, komunikačné zariadenia a prieskumné kapacity iránskej armády.
„Použili sme presne navádzanú muníciu proti cieľom, ktoré predstavovali hrozbu pre americké jednotky a medzinárodnú obchodnú plavbu v regióne,“ uviedol CENTCOM.
Iránske médiá informovali o explóziách v okolí strategického Hormuzského prielivu vrátane miest Bandar Abbás, Kešm a Mináb. Podľa miestnych zdrojov zasiahli „nepriateľské projektily“ aj oblasti Kargán a Sirík.
Irán odpovedal
Teherán reagoval útokmi na americké ciele v Bahrajne a Kuvajte, ktorý následne uzavrel svoj vzdušný priestor.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že zasiahli americké objekty vrátane leteckej základne Šajch Ísá v Bahrajne.
Iránske médiá zároveň tvrdia, že bezpilotné lietadlá zaútočili na radarové a komunikačné zariadenia americkej Piatej flotily.
Bahrajn vyhlásil letecký poplach a vyzval obyvateľov, aby sa presunuli do bezpečia. Kuvajt dočasne uzavrel svoj vzdušný priestor, pričom jeho protivzdušná obrana zasahovala proti „nepriateľským vzdušným cieľom“.
Peklo v Hormuze
Napätie sa sústreďuje aj na Hormuzský prieliv, cez ktorý za normálnych okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Irán opätovne pohrozil jeho úplným uzavretím.
„Robíte posvätný Hormuzský prieliv nebezpečným? My pre vás urobíme z regiónu peklo,“ vyhlásil veliteľ letecko-kozmických síl Revolučných gárd Madžíd Músaví.
Iránske médiá tvrdia, že krajina zasiahla dve lode pokúšajúce sa preplávať prielivom a že vodná cesta je úplne uzavretá. Americká armáda to odmietla s tým, že obchodné plavidlá naďalej prechádzajú oboma smermi.
Trumpove tvrdé údery
Prezident Donald Trump medzitým pritvrdil rétoriku voči Teheránu. Tvrdí, že Irán zámerne naťahuje rokovania o ukončení vojny. „Včera sme ich zasiahli tvrdo. Dnes ich zasiahneme znova tvrdo,“ povedal Trump novinárom.
Podľa televízie Fox News prezident uviedol, že americké sily použili 49 striel s plochou dráhou letu Tomahawk a niektoré ciele sa nachádzali len približne 60 kilometrov od Teheránu. Zároveň pohrozil ďalšími útokmi, ak Irán neprijme americké podmienky mierovej dohody.
Diplomacia zlyháva
Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval všetky strany na zdržanlivosť a varoval pred návratom k „plnohodnotnej vojne“.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Irávání naopak vyhlásil, že „žiadnu trvalú dohodu nemožno dosiahnuť prostredníctvom hrozieb, zastrašovania alebo použitia sily“.
Napriek pokračujúcim bojom diplomatické snahy úplne nezlyhali. Podľa diplomatických zdrojov odcestovali katarskí sprostredkovatelia do Teheránu v snahe obnoviť rokovania a preklenúť zostávajúce sporné body.
Zdroj: SITA.sk - USA a Irán vystupňovali vzájomné útoky, Teherán hrozí peklom v Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
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