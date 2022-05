Kuleba uvítal rozhodnutie o ropnom embargu, odmietanie berie ako spolupáchateľstvo

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uvítal rozhodnutie Európskej únie navrhnúť embargo na ruskú ropu. Vo videu zverejnenom na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter povedal, že Ukrajina síce nie je šťastná, že sa to oneskorí o niekoľko mesiacov, ale „je to lepšie ako nič“.

4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Kuleba povedal, že teraz by malo byť jasné, „že časy polovičných sankcií alebo polovičných opatrení, pokiaľ ide o sankcie , sú preč“. Dodal, že EÚ už nemôže na jednej strane podporovať Ukrajinu uvalením sankcií, a zároveň naďalej platiť Rusku za ropu a plyn a podporovať jeho „vojnovú mašinériu“.Ak bude niektorá krajina podľa Kulebu naďalej odmietať embargo na ruskú ropu, bude to dôvod tvrdiť, že takáto krajina je spolupáchateľom zločinov spáchaných Ruskom na Ukrajine.Navrhované sankcie potrebujú jednomyseľný súhlas krajín EÚ a pravdepodobne budú predmetom búrlivých diskusií. Maďarsko a Slovensko už avizovali, že nepodporia ropné embargo a mohla by im byť udelená výnimka.