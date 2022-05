Minister Naď je znepokojený ruským raketovým útokom v blízkosti hraníc so Slovenskom

4.5.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) je znepokojený raketovým útokom Ruskej federácie na Ukrajine, ktorý sa odohral v blízkosti hraníc so Slovenskom.Povedal to pred stredajším rokovaním vlády. Doplnil, že slovenské systémy protivzdušnej obrany tento raketový útok zaznamenali. „Išlo o zámer zlikvidovať železnicu, ktorý sa nie úplne podaril. Vystríham ľudí, aby, pokiaľ to nie je nevyhnutné, zvážili akékoľvek cesty aj železničnými traťami na Ukrajinu," povedal.Naď zároveň varoval ruského ministra obrany pred presahom útokov cez slovenskú štátnu hranicu. Útok na Slovensko by znamenal aktivovanie článku 5 Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ten hovorí, že akýkoľvek útok na jedného z členov NATO je považovaný za útok proti všetkým členom aliancie.Ukrajinskú zakarpatskú oblasť zasiahla v utorok 3. mája ruská raketa. Ide o prvý útok raketou v tomto regióne, ktorý sa odohral približne 100 kilometrov od slovenských hraníc.