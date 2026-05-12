 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
12. mája 2026

Kyjev po skončení trojdňového prímeria opäť čelil útokom ruských dronov


Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov hlavného mesta, aby do odvolania leteckého poplachu zostali v krytoch. Ukrajinské hlavné mesto



12.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov hlavného mesta, aby do odvolania leteckého poplachu zostali v krytoch.

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok stalo terčom útoku bezpilotných lietadiel po skončení trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovali o tom ukrajinské úrady.


„Nepriateľské bezpilotné lietadlá sa momentálne nachádzajú nad Kyjevom. Prosím, zostaňte v bezpečí, kým nebude poplach odvolaný,“ uviedol na platforme Telegram šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.



Dlho nečakali


Išlo o prvý potvrdený letecký poplach v ukrajinskej metropole od piatka, keď vstúpilo do platnosti trojdňové prímerie.


Oblastná vojenská správa Kyjeva vyzvala obyvateľov, aby zostali v krytoch, a upozornila, že v oblasti môže zasahovať protivzdušná obrana.



Začiatok konca


Trojdňové prímerie oznámil v piatok americký prezident Donald Trump len niekoľko hodín pred oslavami Dňa víťazstva v Rusku. Trump vtedy vyhlásil, že dúfa, že prímerie bude „začiatkom konca“ vojny.


Počas prímeria, ktoré malo trvať od 9. do 11. mája, sa Moskva aj Kyjev navzájom obviňovali z útokov na civilistov a z porušovania dohody.




