Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Kyjev po skončení trojdňového prímeria opäť čelil útokom ruských dronov
Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov hlavného mesta, aby do odvolania leteckého poplachu zostali v krytoch. Ukrajinské hlavné mesto
Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok stalo terčom útoku bezpilotných lietadiel po skončení trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovali o tom ukrajinské úrady.
„Nepriateľské bezpilotné lietadlá sa momentálne nachádzajú nad Kyjevom. Prosím, zostaňte v bezpečí, kým nebude poplach odvolaný,“ uviedol na platforme Telegram šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
Dlho nečakali
Išlo o prvý potvrdený letecký poplach v ukrajinskej metropole od piatka, keď vstúpilo do platnosti trojdňové prímerie.
Oblastná vojenská správa Kyjeva vyzvala obyvateľov, aby zostali v krytoch, a upozornila, že v oblasti môže zasahovať protivzdušná obrana.
Začiatok konca
Trojdňové prímerie oznámil v piatok americký prezident Donald Trump len niekoľko hodín pred oslavami Dňa víťazstva v Rusku. Trump vtedy vyhlásil, že dúfa, že prímerie bude „začiatkom konca“ vojny.
Počas prímeria, ktoré malo trvať od 9. do 11. mája, sa Moskva aj Kyjev navzájom obviňovali z útokov na civilistov a z porušovania dohody.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev po skončení trojdňového prímeria opäť čelil útokom ruských dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
