|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
Nehodovosť na cestách neustále rastie. Polícia chystá akciu, pri ktorej pomôžu aj občania
Tagy: Bezpečnosť na cestách Dopravné nehody hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Nehodovosť Policajná akcia Štatistika tragické dopravné nehody
Apelujú na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla, dodržiavali rýchlosti a boli obzvlášť opatrní pri obchádzaná odstavených vozidiel alebo dopravných nehôd. V uplynulom týždni na ...
Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Apelujú na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla, dodržiavali rýchlosti a boli obzvlášť opatrní pri obchádzaná odstavených vozidiel alebo dopravných nehôd.
V uplynulom týždni na cestách zomrelo sedem ľudí. Polícia tak opätovne upozorňuje na zodpovednosť vodičov. V 19. týždni policajti zaevidovali až 221 dopravných nehôd, čo je o 14 viac než v rovnakom období minulého roku. Sedem ľudí prišlo pri nehode o život a 12 utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Mimoriadne tragická nehoda sa stala na diaľnici D1 pri obci Dolné Zelenice. Vodič kamióna sa podľa našich doterajších zistení plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, pričom narazil do odstavených vozidiel a osôb, ktoré odstraňovali poruchu na vozidle. Pri nehode zahynuli dvaja chodci vo veku 41 a 44 rokov,“ priblížila polícia, ktorá opätovne upozorňuje na mimoriadne riziká pohybu osôb na diaľniciach či rýchlostných cestách. Policajti pripomenuli, že na diaľnici je zakázané zastavenie a státie mimo miest, ktoré sú na to určené, s výnimkou núdzového státia.
„V prípade poruchy vozidla je potrebné vozidlo podľa možností okamžite odstaviť mimo jazdného pruhu, zapnúť výstražné svetlá, použiť reflexný trojuholník a zdržiavať sa ideálne za zvodidlami v bezpečnej vzdialenosti od vozovky. Pomoc odporúčame privolať prostredníctvom tiesňových liniek 112 alebo 158,“ doplnila polícia.
Súčasne apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla, dodržiavali rýchlosti a boli obzvlášť opatrní pri obchádzaná odstavených vozidiel alebo dopravných nehôd. „Na diaľnici rozhodujú o živote často sekundy a krátka chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky,“ uzavrelo Prezídium Policajného zboru.
Polícia eviduje od začiatku roka už viac ako 3 500 dopravných nehôd. Zaznamenala tak nárast o 209 nehôd oproti rovnakému obdobiu vlaňajška. Pri nehodách zomrelo 72 ľudí, 197 utrpelo ťažké zranenia a ľahko sa zranilo viac ako 1 300 ľudí.
Vzhľadom na nárast nehodovosti policajti prijímajú preventívne opatrenia. Zapojiť sa pritom môže v rámci akcie „Rada(R) od Vás“ aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa občanov dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
Podnety môžu ľudia zasielať prostredníctvom sociálnych sietí Policajného zboru SR, a to v dňoch 11. a 12. mája. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd zostáva porušenie povinností vodiča, ktoré bolo zistené v 1 893 prípadoch, čo predstavuje približne 60 percent všetkých nehôd. Druhou najčastejšou príčinou je nedovolená rýchlosť jazdy, ktorá bola zaznamenaná v 348 prípadoch, teda viac ako 11 percent z celkového počtu dopravných nehôd,“ priblížila polícia.
Najviac nehôd sa pritom stalo v Prešovskom kraji (671) a v Košickom kraji (634). V oboch krajoch súčasne narástol aj počet mŕtvych a ťažko zranených ľudí.
„Na diaľniciach a rýchlostných cestách bolo v rovnakom období evidovaných 156 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo päť osôb, štyri osoby boli ťažko zranené a 37 ľahko zranených. Najčastejšou príčinou boli porušenia povinností vodiča (83 prípadov) a nedovolená rýchlosť (15 prípadov),“ doplnila polícia.
V tejto súvislosti pripomenula mimoriadne tragickú udalosť, ktorá sa udiala 7. mája na diaľnici D1 pri Trnave. Vodič osobného vozidla dostal defekt a auto odstavil na diaľnici. Na pomoc mu prišiel mobilný pneuservis.
Do vodiča a pracovníka narazil nákladiak a obaja na mieste zomreli. Pre nepriaznivý vývoj v súvislosti s dopravnými nehodami policajti 4. a 5. júna zvýšia výkon služby so zameraním na kontrolu dodržiavania rýchlosti.
Zdroj: SITA.sk - Nehodovosť na cestách neustále rastie. Polícia chystá akciu, pri ktorej pomôžu aj občania © SITA Všetky práva vyhradené.
V uplynulom týždni na cestách zomrelo sedem ľudí. Polícia tak opätovne upozorňuje na zodpovednosť vodičov. V 19. týždni policajti zaevidovali až 221 dopravných nehôd, čo je o 14 viac než v rovnakom období minulého roku. Sedem ľudí prišlo pri nehode o život a 12 utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Zákaz zastavenia na diaľnici
„Mimoriadne tragická nehoda sa stala na diaľnici D1 pri obci Dolné Zelenice. Vodič kamióna sa podľa našich doterajších zistení plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, pričom narazil do odstavených vozidiel a osôb, ktoré odstraňovali poruchu na vozidle. Pri nehode zahynuli dvaja chodci vo veku 41 a 44 rokov,“ priblížila polícia, ktorá opätovne upozorňuje na mimoriadne riziká pohybu osôb na diaľniciach či rýchlostných cestách. Policajti pripomenuli, že na diaľnici je zakázané zastavenie a státie mimo miest, ktoré sú na to určené, s výnimkou núdzového státia.
„V prípade poruchy vozidla je potrebné vozidlo podľa možností okamžite odstaviť mimo jazdného pruhu, zapnúť výstražné svetlá, použiť reflexný trojuholník a zdržiavať sa ideálne za zvodidlami v bezpečnej vzdialenosti od vozovky. Pomoc odporúčame privolať prostredníctvom tiesňových liniek 112 alebo 158,“ doplnila polícia.
Zapojiť sa môže aj verejnosť
Súčasne apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla, dodržiavali rýchlosti a boli obzvlášť opatrní pri obchádzaná odstavených vozidiel alebo dopravných nehôd. „Na diaľnici rozhodujú o živote často sekundy a krátka chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky,“ uzavrelo Prezídium Policajného zboru.
Polícia eviduje od začiatku roka už viac ako 3 500 dopravných nehôd. Zaznamenala tak nárast o 209 nehôd oproti rovnakému obdobiu vlaňajška. Pri nehodách zomrelo 72 ľudí, 197 utrpelo ťažké zranenia a ľahko sa zranilo viac ako 1 300 ľudí.
Vzhľadom na nárast nehodovosti policajti prijímajú preventívne opatrenia. Zapojiť sa pritom môže v rámci akcie „Rada(R) od Vás“ aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa občanov dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
Podnety môžu ľudia zasielať prostredníctvom sociálnych sietí Policajného zboru SR, a to v dňoch 11. a 12. mája. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Najčastejšie príčiny nehôd
„Najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd zostáva porušenie povinností vodiča, ktoré bolo zistené v 1 893 prípadoch, čo predstavuje približne 60 percent všetkých nehôd. Druhou najčastejšou príčinou je nedovolená rýchlosť jazdy, ktorá bola zaznamenaná v 348 prípadoch, teda viac ako 11 percent z celkového počtu dopravných nehôd,“ priblížila polícia.
Najviac nehôd sa pritom stalo v Prešovskom kraji (671) a v Košickom kraji (634). V oboch krajoch súčasne narástol aj počet mŕtvych a ťažko zranených ľudí.
„Na diaľniciach a rýchlostných cestách bolo v rovnakom období evidovaných 156 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo päť osôb, štyri osoby boli ťažko zranené a 37 ľahko zranených. Najčastejšou príčinou boli porušenia povinností vodiča (83 prípadov) a nedovolená rýchlosť (15 prípadov),“ doplnila polícia.
V tejto súvislosti pripomenula mimoriadne tragickú udalosť, ktorá sa udiala 7. mája na diaľnici D1 pri Trnave. Vodič osobného vozidla dostal defekt a auto odstavil na diaľnici. Na pomoc mu prišiel mobilný pneuservis.
Do vodiča a pracovníka narazil nákladiak a obaja na mieste zomreli. Pre nepriaznivý vývoj v súvislosti s dopravnými nehodami policajti 4. a 5. júna zvýšia výkon služby so zameraním na kontrolu dodržiavania rýchlosti.
Zdroj: SITA.sk - Nehodovosť na cestách neustále rastie. Polícia chystá akciu, pri ktorej pomôžu aj občania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť na cestách Dopravné nehody hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Nehodovosť Policajná akcia Štatistika tragické dopravné nehody
<< predchádzajúci článok
Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí
Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí