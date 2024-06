Roland Garros 2024: Djokovič do štvrťfinále po rekordnom triumfe

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v dramatickom osemfinále turnajovú 23-ku Argentínčana Francisca Cerundola po päťsetovom boji 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Na parížskej antuke dosiahol rekordné 370. grandslamové víťazstvo v singli. Na čele historických tabuliek sa tak osamostatnil od Švajčiara Rogera Federera.





Djokovič v prvom sete dvakrát zobral Cerundolovi podanie a získal ho jasne vo svoj prospech. V úvodnom geme druhého dejstva ho však začali trápiť bolesti kolena a počas prestávky požiadal o lekárske ošetrenie. Po návrate na dvorec mal problémy s pohybom, čo Cerundolo dlho nedokázal využiť. Za stavu 6:5 však po prvý raz v zápase prelomil Srbovo podanie a dostal sa na koňa. V úvode tretieho setu si rýchlo vybudoval rozhodujúci náskok 3:0. Argentínčan ničil Djokoviča forhendovými winnermi i stopbalmi, dominoval vo výmenách.Za stavu 4:2 vo štvrtom dejstve bol blízko k zisku najcennejšieho skalpu v kariére. Srb však v ďalších minútach otočil na 5:4, v dvanástom geme využil tretí setbal a vynútil si rozhodujúci set. V ňom síce prišiel o náskok 2:0, za stavu 4:3 však opäť Cerundola brejkol a v deviatom geme využil prvý mečbal. Vo štvrťfinále nastúpi proti víťazovi duelu medzi siedmym nasadeným Nórom Casperom Ruudom a Američanom Taylorom Fritzom."Musím sa poďakovať najmä fanúšikom, ale aj Franciscovi za skvelý zápas. Prehrával som 1:2 na sety a 2:4 vo štvrtom, zrazu sa však energia zmenila rovnako ako v predchádzajúcom dueli s Lorenzom Musettim. Bol som možno štyri loptičky od prehry, no dokázal som otočiť nepriaznivý vývoj. Zásluhu majú na tom predovšetkým fantastickí diváci," uviedol Djokovič v pozápasovovm interview.Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále vyradil na parížskej antuke v pozícii nasadenej jedenástky päťku "pavúka" Rusa Daniila Medvedeva 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Dánom Holgerom Runem.De Minaur proti Medvedevovi ťažil z kvalitných returnov, vďaka výbornému pohybu po dvorci súpera prevýšil v dlhých výmenách od základnej čiary. Doposiaľ posledným austrálskym štvrťfinalistom v mužskom singli na Roland Garros bol v roku 2004 Lleyton Hewitt. De Minaur sa vďaka postupu medzi elitnú osmičku posunul v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP na ôsme miesto."Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom za podporu, atmosféra na dvorci Suzanne Lenglenovej bola skvelá. Pred začiatkom turnaja som nemal veľké oči, pretože antuka nie je môj najsilnejší povrch. O to väčšiu radosť mám z postupu do štvrťfinále. Proti Daniilovi sú to vždy náročné zápasy, na ten dnešný som zvolil správnu taktiku," uviedol de Minaur v pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Fabriceom Santorom.

muži - dvojhra - osemfinále:



Alex de Minaur (Austr.-11) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Novak Djokovič (Srb.-1) - Franicso Cerundolo (Arg.-23) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3