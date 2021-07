Kým sú opačné názory vyjadrené slovami a nie útokmi, je to v poriadku, reaguje Grendel na protest pred parlamentom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.7.2021 - Pre budovou Národnej rady SR (NR SR) už od piatkového rána protestuje dav ľudí proti vládnym opatreniam a jej vstup musia strážiť desiatky policajtov. Došlo už aj k potýčkam medzi políciou a demonštrujúcimi. Policajti museli použiť aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) v reakcii na to zdôraznil, že sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania je ústavou garantované právo každého.„Pre aktuálne vládnuce strany to môže byť akokoľvek nepríjemné, kým sú opačné názory vyjadrené len slovami a nie fyzickými útokmi, je to v poriadku. Sedím v rokovacej sále a zdá sa mi, že všetci poslanci sú tu, a teda vo výkone mandátu im nebolo zabránené,“ uviedol Grendel na sociálnej sieti.