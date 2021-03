Kedy sa dočkáme uvoľnenia protipandemických opatrení? Matematik Bošňák má presnú odpoveď

Klesá pozitivita PCR aj antigénových testov. Avšak, aj keď sa denne urobí približne štvrť milióna testov, PCR testov robíme stále menej.

Pozitívny trend vidieť pri všetkých sledovaných faktoroch okrem jedného. Nepriaznivo sa podľa Ministerstva zdravotníctva SR vyvíja počet pacientov, ktorí potrebujú pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV). Lôžka s UPV sú naplnené na 91 percent.

Prečo je to tak, keď počty hospitalizovaných v nemocniciach klesajú? Zastaví sa to niekedy? Pre portál vZdravotníctve.sk na tieto otázky odpovedal matematik Ivan Bošňák, ktorý pre analytickú stránku Dáta bez pátosu pripravuje nielen rozbory, ale aj predikcie.

Konečne dobré správy

„Máme o 400 pacientov menej ako pri maxime 1. marca 2021. Sú to po šiestich mesiacoch rastu počtu hospitalizovaných konečne dobré správy,“ potešili v pondelok na sociálnej sieti svojich fanúšikov aj analytici projektu Dáta bez pátosu.

Ako však Bošňák upozorňuje, pokles počtu pacientov nie je jednoznačným trendom po celom Slovensku. Niekde klesá, ale niekde naopak stúpa a tam kde stúpa počet hospitalizovaných, tam stúpa aj počet ľudí, ktorí potrebujú UPV.

Práve hospitalizácie sú pritom kritickým parametrom COVID automatu. Ak čísla neklesnú pod hraničné hodnoty, k túžobne očakávanému uvoľneniu epidemiologických opatrení sa tak skoro nedostaneme. Napriek tomu Bošňák predpovedá, že po Veľkej noci sa dočkáme.

100 dní lockdownu

„Nasledujúci hodnotiaci termín je pondelok 29. marec pred Veľkou nocou. Predpokladáme, že budeme s počtom hospitalizovaných pod tri tisíc a od 12. apríla, po Veľkej noci, príde k prvému zásadnému uvoľneniu v druhej vlne,“ myslí si matematik.

Bude to 100 dní od lockdownu, kedy sa celé Slovensko končene dostane z čiernej do tmavo červenej-bordovej farby v rámci COVID automatu. Bošňák ďalej pre portál vZdravotníctve.sk povedal, že ak budú ľudia cez Veľkú noc zodpovední a nebudú cestovať za rodinou, bude to ešte lepšie.

„Príde teplo, hospitalizovaných bude 5. apríla menej ako 2 500 a 19. apríla príde ďalšie uvoľnenie z tmavočervenej do červenej. To už bude návrat do kvázi normálu,“ predikuje analytik. Upozorňuje však na to, že je nutné sa vrátiť k diskusii ohľadom COVID automatu.

COVID automat

Keďže do nemocníc s diagnózou COVID-19 chodia stále mladšie ročníky, tak tam podľa Bošňáka hospitalizovaní zostávajú pomerne dlho. Znamená to, že počty pacientov v nemocniciach by nemali byť tým najdôležitejším parametrom pri nastavovaní COVID automatu.

Pokles počtu hospitalizovaných bude aj kvôli tomu veľmi pomalý, čo dokazujú aj údaje zo zahraničia. Dostať sa na polovičné hodnoty hospitalizovaných zo špičky trvalo vo Veľkej Británii, Nemecku a v Izraeli aj pri rýchlej očkovacej stratégii celkovo dva až tri mesiace.

„My klesáme tretí týždeň. Počet 2 000 (pozn. hospitalizovaných v nemocniciach) je preto možné očakávať zhruba začiatkom mája. Na toto COVID automat reaguje pomaly, toto je problém,“ vysvetľuje dôvody, prečo prehodnocovať pravidlá COVID automatu.

Nemocnice

Podľa údajov rezortu zdravotníctva sú na tom s voľnými lôžkami na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) najhoršie v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Bošňák upozorňuje aj na iné nemocnice.

„Existuje vyše 20 nemocníc, v ktorých prišlo od 31. januára k významnému nárastu počtu pacientov. Najhoršiu situáciu má Prešov, tam už nemajú pacientov kam dávať, ale aj Ružomberok, Poprad, Rožňava a trvalo aj Trenčín spolu so Žilinou a Martinom. Liptovský Mikuláš má najvyššie čísla, aké doteraz mal,“ dopĺňa matematik.

Na druhej starne 20 nemocníc zaznamenalo za rovnaké obdobie výrazný pokles počtu pacientov. Rebríček vedie Nitra s poklesom z 236 na 68 pacientov, Bratislava je z rekordných hodnôt 500 začiatkom marca na hodnote 378. Dobre sú na tom aj Košice.

Tento pokles je stabilizovaný v spomenutom Nitrianskom kraji, ako aj v Bratislavskom, ďalej tiež v Trnavskom a Košickom kraji. Situácia by sa v najbližšom týždni mala stabilizovať v Trenčianskom kraji, následne s odstupom jeden až dva týždne aj v Žilinskom a Prešovskom kraji.

Dobré správy priniesol vo štvrtok na tlačovej konferencii zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) a potvrdili ich aj matematici, avšak ako Bošňák zdôrazňuje, ešte sme nevyhrali.