Hlas-SD: Potvrdili sa naše slová, že vládna kríza je nechutné divadlo

Potvrdili sa slová strany Hlas-SD, že vládna kríza je jedno nechutné divadlo. Strana to vyhlásila v reakcii na oznámenie o výmene premiéra Igora Matoviča s ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽANO). Jedinou odpoveďou na súčasnú situáciu je podľa strany podpis petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách.





"Po mesiaci vzájomných hádok a urážok prišli koaličné strany so smiešnou rošádou, pri ktorej si len vymenia miesta vo vláde Igor Matovič a Eduard Heger. Usvedčený daňový podvodník sa teda stane ministrom financií a všetci ostatní, ktorí v uplynulých dňoch podávali demisie, sa pokojne vrátia do vlády," skonštatoval Hlas-SD. Dodal, že ide o absolútnu frašku, výsmech občanom a pohŕdanie tisíckami ľudí, ktorí počas mesiaca vládnej krízy prišli o prácu či dokonca o život.Matovič v nedeľu informoval, že sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste vymeniť s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom. Heger už má podporu OĽANO, Sme rodina aj Za ľudí. Jeho ponuku na stretnutie prijal aj šéf SaS Richard Sulík. SaS je pripravená vrátiť sa do vlády. Heger avizoval, že po získaní podpory partnerov chce v pondelok (29.3.) požiadať o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.