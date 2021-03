Pobyt v prírode je od štvrtka možný iba do 20.00 h

Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu je v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia. Obe zmeny platia od štvrtka. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu (24. 3.) schválil vládny kabinet.





Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) argumentoval, že "okno" v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia. "Myšlienka tohto celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali preto, aby nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli," komentoval.Vláda zrušila aj neobmedzený čas výnimky na pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu. Zvyšok opatrenia sa nemení. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, ako jeden okres sa berú aj všetky košické okresy.V čiernych okresoch je do prírody naďalej potrebný najviac sedemdňový negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace. Test nepotrebujú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov alebo tí, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Výnimku majú aj zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo tie, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, či osoby s diagnostikovaným stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo so závažnou poruchou autistického spektra.Minister pripomenul, že Slovensko je naďalej v čiernej fáze a vyzval na dodržiavanie opatrení.