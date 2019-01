Lacné letenky v kocke – ako nájsť akciové ponuky za pár eur?

Moderná doba prináša čoraz viac možností ako cestovať po svete doslova za pár drobných a nevyzerá to, že by tento trend mal v nasledujúcej dekáde poľaviť. Zaujímalo vás niekedy odkiaľ berú peniaze na cestovanie vaši priatelia na Instagrame a Facebooku? Možno ich ani toľko nemajú, tajomstvo totiž spočíva v lacných letenkách, ktoré do mnohých európskych miest zoženiete už naozaj za pár drobných. Tieto tipy vám pomôžu ušetriť ale nezabúdajte nie všetko je len o lacnej letenke a cestovanie so sebou prináša aj iné náklady.

Sledujte sociálne siete a weby

Existuje mnoho facebookových skupín, cestovateľských fór alebo bloggerov, ktorí lacné letenky aktívne vyhľadávajú. Sledujte tieto skupiny ako napríklad : „lietame lacno po svete“ alebo stránky ZaujímavýSvet.sk, ktoré svojich čitateľov informujú o akciových ponukách aeroliniek

Sledujte vyhľadávače leteniek

Letenkové agregátory (vyhľadávače) vznikli presne z tohto dôvodu. Stránky ako Pelikán.sk pre vás sledujú desiatky leteckých spoločností, ktoré by ste inak museli sledovať vy . Samozrejme, že si za to tieto služby účtujú menší príplatok, ktorý sa odrazí v cene letenky. Ale aby sa prispôsobili dobe majú tieto služby exkluzívne dohody s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami, ktoré vám čas od času zaručia cenu letenky, ktorú nikde inde nenájdete, dokonca ani na stránke spoločnosti.

Odoberajte maily leteckých spoločností

Ryanair, Wizzair a mnoho iných spoločností ponúka možnosť byť informovaný o akciových ponukách. Stačí sa prihlásiť napríklad do ich emailového zoznamu alebo odoberať upozornenia. A nezabudnite na akcie typu Black Friday kedy prebiehajú masívne výpredaje leteniek .

Chybné tarify

Sme ľudia a ľudia robia chyby. Často sa pri množstve dát, ktoré musí spoločnosť spracovať prihodí chyba, ktorá zapríčiní extrémne nízku cenu leteniek. V takomto prípade máte naozaj pár hodín na to kým to spoločnosť opraví . Nespoliehajte sa však výlučne na chybu aerolinky, stáva sa totiž, že chyba je pre spoločnosť tak závažná, že daný let radšej zruší. Prípad Birish Airways, ktorá predala letenky z Londýna do Tel Avivu a Dubaja za veľmi nízke ceny a následne let zrušila je toho dôkazom.

Zapojte sa do cestovateľských klubov leteckých spoločností

Každá aerolinka si cení svojich pravidelných cestujúcich. Tieto kluby sa vám oplatia prevažne ak cestujete často s rovnakou aerolinkou prípadne na rovnaké / podobné miesta . Za zmienku stojí napríklad WizzAir discount klub vďaka ktorému môžete letieť lacnejšie ako ostatní do rôznych miest v rámci Európy.

Lacná letenka = menšie pohodlie

Tak ako pri každom tovare aj pri letenkách často platí, že sú vo výpredaji z určitého dôvodu . Týmto dôvodom je môže byť napríklad to, že letíte vtedy keď je najmenší dopyt. Ten, môže byť zapríčinený napríklad nevyhovujúcim časom kedy letíte – skoro ráno, neskoro v noci, dlhý prestup a podobne. Preto je na mieste si váš let poriadne preveriť a skontrolovať nasledujúce:

Koľko na letenke reálne ušetrím

Navýšia sa mi náklady keď kvôi letenke ostanem v lokalite dlhšie ?

Aké sú časy na prestup?

A mnoho ďalších…

Zdroje:

https://www.zaujimavysvet.sk/najlacnejsie-letenky/