Ľahšie zamestnávanie cudzincov či kratšia rodičovská dovolenka. Nedostatok zamestnancov je novým strašiakom

18.2.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku máme nového strašiaka, je ním výrazný pokles počtu zamestnancov, ktorý je odrazom ochladenia zahraničných ekonomík a zvýšených odchodov do predčasného dôchodku.Je na mieste sa preto pýtať, čo s tým bude Slovensko robiť.Rezort práce má rozpracovaných niekoľko opatrení, ktorými chce uľahčiť zamestnávanie cudzincov v tých oblastiach, kde je najväčší dopyt po pracovnej sile.Slovenský pracovný trh je s nízkou mierou nezamestnanosti čiastočne vyčerpaný, napriek tomu rezort práce vidí potenciál v mladých ľuďoch bez pracovných skúseností a dlhodobo nezamestnaných.„Slovensko bude čeliť demografickej kríze a počet práceschopných obyvateľov bude klesať. Toto bude dodatočnou záťažou na dôchodkový systém, ktorý funguje na princípe „pay-as-you-go“ – to znamená, že odvody súčasných pracujúcich sa používajú na vyplácanie súčasných dôchodkov,“ vysvetľuje analytik Slovenskej sporiteľne Zatiaľ čo dnes na jedného dôchodcu pracujúci asi štyria ľudia, do roku 2060 to budú menej než dvaja. „Otváranie trhu práce a väčšia motivácia aj pre dôchodcov je zo stredno- a dlhodobého hľadiska nevyhnutné,“ dodáva analytik.Primárnym zdrojom pracovnej sily pre zamestnávateľov na Slovensku má byť domáci trh práce, avšak s nízkou mierou nezamestnanosti je tento zdroj čiastočne vyčerpaný.Priestor vidí najmä v podpore mladých ľudí bez pracovných skúseností a dlhodobo nezamestnaných.Príkladom je plánovaný národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť, ktorý sa zameria na zvýšenie zamestnania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí.Ministerstvo práce vytvára možnosti pre prípravu domácej pracovnej sily prostredníctvom projektov, ktoré umožňujú vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre nezamestnaných a pre tých, ktorí hľadajú zmenu zamestnania.Tieto projekty cielia najmä na oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a zeleného hospodárstva.Aktuálne sa preto finalizuje spustenie národného projektu Zručnosti pre trh práce. V rámci tohto projektu bude možné získanie vodičského oprávnenia aj pre vodičov autobusov (skupinu D).„Aktuálne je v legislatívnom procese aj návrh novely zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, ktorej cieľom je, okrem iného, aj zefektívnenie a zrýchlenie procesu udeľovania prechodných pobytov na účel zamestnania pre štátnych príslušníkov tretej krajiny,“ uviedol rezort práce.Predseda opozičnej SaS Richard Sulík prišiel tento týždeň s návrhom troch opatrení, ktoré by mohli zabrániť poklesu počtu zamestnancov. Ako prvé uviedol nebrániť dôchodcom, aby mohli pracovať.Riešením je podľa neho aj zvýšenie veku odchodu do dôchodku. „Priemerná dĺžka dožitia stúpa, nesmie byť tabu, že sa bude dlhšie pracovať,“ uviedol Sulík.Do tretice je názoru, že ženy nemusia byť na rodičovskej dovolenke tri roky, ale stačili by aj dva roky, s tým, že o peniaze by neprišli, len by sa prerozdelili miesto troch rokov na dva.Súčasná legislatíva však podľa rezortu práce nebráni starobným dôchodcom pracovať.„Pán Sulík mal asi na mysli poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Tí môžu pracovať len na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s príjmom najviac 2 400 eur za rok, ak nechcú mať zastavenú výplatu predčasného starobného dôchodku,“ vysvetľuje ministerstvo práce.Čo sa týka odchodu do dôchodku, od 1. januára 2023 bol „dôchodkový strop“ z Ústavy SR vypustený a aktuálne účinnou právnou úpravou sa dôchodkový vek znovu naviazal na strednú dĺžku života.Toto naviazanie vyplýva zo záväzkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a zároveň reflektuje aj zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému.Doba trvania rodičovskej dovolenky zase podľa ministerstva práce nemá vplyv na poskytovanie rodičovského príspevku.Rodič dieťaťa môže bez akýchkoľvek obmedzení popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť, teda skorším návratom do práce nie je finančne nijako ukrátený na rodičovskom príspevku.Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu by sa mala skôr viesť diskusia, či by štát vôbec mal umožňovať trojročnú rodičovskú dovolenku, ktorá patrí medzi najdlhšie v Únii.