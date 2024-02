Prezidentka mala podľa Tomáša novelu Trestného zákona vetovať, Truban poukázal na pokrytectvo koalície

Jediná možnosť

Kratšia lehota ako motivácia

18.2.2024 (SITA.sk) - Ak prezidentka Zuzana Čaputová nesúhlasila s novelou Trestného zákona, mala ju vetovať a vrátiť parlamentu.Myslí si to minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ). Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.Konanie hlavy štátu považuje za súčasť predvolebnej kampane, je toho názoru, že by malo prospievať prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi „Prezidentka využila jedinú možnosť, aby zastavila tento zákon, aby nebol platný," reagoval poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban z hnutia Progresívne Slovensko Problematiku premlčacích lehôt pri trestnom čine znásilnenia v trestnej legislatíve podľa Tomáša veľmi necitlivým spôsobom otvorila opozícia.Zdôraznil, že nejde špecificky len o premlčacie lehoty pri znásilnení, ale premlčacie lehoty sa skracovali generálne.Zároveň zmeny obhajoval tým, že cieľom je motivovať obete k čo najskoršiemu nahlasovaniu trestných činov.Truban reagoval, že zo strany koalície je pokrytecké, že teraz požadujú od prezidentky vrátenie zákona, aby to mohli opraviť, a pri tom zároveň argumentujú, že premlčacie lehoty skracovali s cieľom motivovať obete k nahlasovaniu činov.