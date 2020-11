Legendárny Diego Maradona mal pred smrťou tajné želanie, rodina mu ho ale nesplnila

Konečné rozhodnutie nechal na príbuzných

Odopreli mu aj štátny pohreb s poctami

27.11.2020 - Diego Maradona údajne zanechal list, v ktorom žiadal svoju rodinu o zabalzamovanie tela po jeho smrti. Informoval o tom novinár Martin Arevalo, ktorého cituje argentínska televízia TyC Sports a neskôr aj poľský portál sport.pl. Rodina však prosbe, resp. poslednému želaniu futbalovej legendy nevyhovela."Len málo ľudí v jeho živote sa mu dokázalo postaviť na odpor, ale všetko nasvedčuje tomu, že rodina tak teraz urobila. A to napriek tomu, že to bolo 13. októbra spísané a notársky overené," uviedol Arevalo, jeden z mála novinárov, ktorý bol blízky priateľ Maradonu.Podľa Arevala Maradona ťažko znášal, keď videl trpieť chorých priateľov Edgarda Bauzu či trénera majstrov sveta z roku 1986 Carlosa Bilarda. Ten má po osemdesiatke vážne neurologické poruchy a údajne mu radšej ani nepovedali o smrti Maradonu."Preto v určitom okamihu, pred niekoľkými mesiacmi počas futbalového lockdownu, prišiel s myšlienkou zabalzamovať svoje telo. To aby po svojej smrti s nami navždy zostal. Konečné rozhodnutie však nechal na príbuzných," uviedol Arevalo v TyC Sports.Agentúra Reuters pripomína, že ak by rodina súhlasila, Maradona by bol ďalším veľkým Argentínčanom po prezidentovi Juanovi Peronovi a jeho manželke Eve Peronovej, ktorého telo by bolo po smrti zabalzamované.Maradonu napokon pochovali vo štvrtok len deň po jeho smrti a na žiadosť rodiny mu odopreli aj štátny pohreb s poctami. Na posledný odpočinok ho uložili len pred zrakmi najbližších na okraji Buenos Aires na cintoríne Jardín Bella Vista, kde boli pochovaní aj jeho rodičia Dalma a Diego. Tí zomreli v rokoch 2011, resp. 2015.