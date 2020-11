Zbohom Diego, Hamšík smúti nad smrťou Maradonu. Na stretnutie s ním nikdy nezabudne

Hamšík získal jeho dres

Menej štartov, ale viac gólov

26.11.2020 - Obaja sa v minulosti nezmazateľne zapísali do histórie talianskeho futbalového klubu SSC Neapol. Fanúšikovia tímu spod Vezuvu ich milovali. Obaja sa postarali o viacero klubových rekordov.Kým však slovenský stredopoliar Marek Hamšík stále brázdi hracie plochy, aktuálne v Číne, argentínska legenda Diego Maradona v stredu odišiel do futbalového neba. Aj 33-ročného banskobystrického rodáka smrť Diega vo veku 60 rokov zasiahla."Zbohom Diego! Odišiel človek, ktorý bol iba jeden na sveta. Diego Armando Maradona bol výnimočný hráč, legenda neapolského a svetového futbalu. Je to pre mňa veľký šok. Vedel som, že pred pár týždňami mal ťažkú operáciu. Potešili ma informácie, že ju úspešne zvládol. Často som myslel na neho, bol som presvedčený, že sa z nej zotaví a vráti sa do futbalového života. Bohužiaľ, nestalo sa to. Svoj milovaný futbal aj milovaný Neapol bude sledovať z neba," napísal Hamšík na svojom oficiálnom webe.Slovenský futbalista mal tú česť stretnúť sa s majstrom sveta z roku 1986. "Nikdy nezabudnem na osobné stretnutie s ním v tréningovom centri Neapola, ako aj na jeho gratuláciu po tom, ako som ho prekonal v počte gólov za SSC Neapol. Pre mňa to bola obrovská česť. Navyše, pri tejto príležitosti som dostal od neho jeho neapolský dres. Bohužiaľ, už sa nestretneme. Zbohom Diego. Rád by som vyjadril jeho celej rodine úprimnú sústrasť,” doplnil Hamšík.Hamšík už medzičasom nie je rekordérom klubu v počte strelených gólov, prekonal ho Belgičan Dries Mertens. Slovák, ktorý z Neapola odišiel v roku 2019, však stále vedie hodnotenie SSC v počte odohratých súťažných zápasov. Pod Vezuvom ich absolvoval 520 a dosiahol v nich 121 presných zásahov.Diego Maradona si vo farbách SSC pripísal síce len 259 štartov, ale pri jeho mene svieti úctyhodných 115 strelených gólov.