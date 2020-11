Pápež František s láskou spomína na Maradonu, modlil sa za neho celý mesiac

Futbalistu si pripomenuli aj Vatikánske správy

Viaceré spoločné stretnutia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2020 - Pápež František si spomenul na Diega Maradonu vo svojich modlitbách po tom, čo sa v stredu dozvedel o smrti futbalovej legendy. Svätý otec pochádzajúci z Argentíny sa modlil za svojho krajana už od chvíle, keď sa dozvedel o jeho zdravotných komplikáciách pred necelým mesiacom.Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v tejto súvislosti uviedol: "Pápež s láskou spomína na časy, keď sa mali možnosť stretnúť. Futbalovú legendu si váži a pripomína si ju v modlitbe."Aj Vatikánske správy si vo štvrtok pripomenuli jedného z najlepších futbalistov histórie. Venovali mu niekoľko minút a označili ho za futbalového básnika, hráča s mimoriadnymi schopnosťami, ale aj krehkého človeka. Ani vo Vatikáne nezabudli dodať, že Maradonov život bol v istom okamihu ponorený do "drogového moru".Pápež, ktorý je vášnivým fanúšikom najmä argentínskeho tímu San Lorenzo, sa stretol s Maradonom vo Vatikáne v roku 2014 počas špeciálnej audiencie v súvislosti s charitatívnym zápasovým futbalom. Pri tejto príležitosti odovzdal Maradona pontifikovi futbalový dres s číslom 10 a menom "Francisco" a vlastným podpisom.Obaja sa stretli znova v roku 2015. František nebol vo svojej vlasti od roku 2013, keď odletel z Buenos Aires do Ríma na konkláve a to ho zvolilo za nového pápeža.