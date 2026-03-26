Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
26. marca 2026
Legendárny Paul McCartney vydal singel a odpočítava čas do vydania svojho nového albumu
26.3.2026 (SITA.sk) - Britská popová legenda a bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney vydal nový singel a oznámil svoj prvý album za viac ako päť rokov, ktorý opisuje jeho život v Liverpoole, predtým než sa stal svetoznámym umelcom.
83-ročný umelec, jeden z najúspešnejších interpretov všetkých čias, predstavil album „The Boys Of Dungeon Lane“ so 14 skladbami, ktoré poslucháčov zavedú na cestu spomienok do mesta na severe Anglicka. Podľa spevákovej oficiálnej webovej stránky speváka album bude obsahovať príbehy z raných čias s jeho zosnulými spoluhráčmi Georgeom Harrisonom a Johnom Lennonom, ešte pred slávou Beatles.
„The Boys of Dungeon Lane je jeho najintrospektívnejší album doteraz a vracia poslucháča tam, kde to všetko začalo,“ uvádza stránka. McCartney pomenoval album podľa Dungeon Lane, miesta blízko jeho detského domova v liverpoolskej štvrti Speke. Toto miesto je spomenuté v novom singli „Days We Left Behind“, ktorý autor opísal ako „pieseň spomienok“, ktorá inšpirovala názov albumu. Nahrávka bude obsahovať aj nové milostné piesne a spomienky na život pred Beatles.
„Často sa zamýšľam, či píšem len o minulosti, ale potom si poviem, ako by som mohol písať o niečom inom?“ povedal McCartney vo vyhlásení na svojej webovej stránke. „Je to veľa spomienok na Liverpool.“ „Nemali sme takmer nič, ale nevadilo to, pretože všetci ľudia boli skvelí a ani ste si nevšimli, že nemáte veľa.“
Oznámenie prichádza pred dvoma živými vystúpeniami v Los Angeles tento víkend, ktoré budú jeho prvými koncertmi od ukončenie viac ako trojročného turné „Got Back“ v novembri 2025.
Skupina Beatles, založená v roku 1960, sa stala najpredávanejšou hudobnou skupinou všetkých čias. McCartney napísal alebo spolupracoval na mnohých ich najväčších hitoch vrátane „Yesterday“, „Hey Jude“, „Let it Be“ a „Yellow Submarine“. Po rozpade skupiny v roku 1970 pokračoval basgitarista Beatles vo tvorbe a vystupovaní s hitmi ako „Maybe I'm Amazed“, „Live and Let Die“ a „Band on the Run“.
Zdroj: SITA.sk - Legendárny Paul McCartney vydal singel a odpočítava čas do vydania svojho nového albumu © SITA Všetky práva vyhradené.
