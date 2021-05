Nový COVID automat bude založený na piatich princípoch, Sulík priblížil niektoré z nich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 - Príprava nového COVID automatu pokračuje a budúci utorok by sa mohla stanoviť jeho konečná podoba. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, v utorok sa na pôde rezortu zdravotníctva uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodlo päť základných princípov nového automatu.Na ich základe by mali pracovníci ministra pripraviť aktualizované znenie dokumentu a nasledujúci utorok sa o ňom uskutoční ďalšie rokovanie. Na ňom by sa malo dohodnúť jeho finálne znenie.„Ja mám z toho dobrý pocit, v utorok by sme to mali uzavrieť," zhodnotil Sulík. Čo sa týka piatich základných princípov, mal by sa napríklad znížiť počet aktuálne siedmich pásiem alebo v rámci automatu zohľadniť to, kto je a kto nie je zaočkovaný.