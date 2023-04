Let´s Dance 2023: V šou Let´s Dance skončil jeden z hokejistov

Siedme kolo veľkolepej tanečnej šou Let´s Dance bolo venované hudobným ikonám. Šesť párov zabojovalo o postup nielen v klasických tancoch, ale aj špeciálnom súboji v salse. Hviezdni účinkujúci naháňali tentoraz aj bonusové body a vôbec po prvý raz sa predstavili na parkete bez svojich profesionálnych partnerov. Napínavý a dramatický súboj až do posledného okamihu nakoniec znamenal definitívny koniec v súťaži pre Borisa Valábika a Elišku Lenčešovú!

V ôsmom kole si teda už nezatancuje niekdajší hokejový obranca Boris Valábik. Po boku Elišky Lenčešovej sa so súťažou rozlúčil slovami: „Veľmi som účasť v Let's Dance zvažoval a skôr som bol naklonený povedať ‚nie‘. Ale som rád, že som tu bol. Bolo to obohacujúce. Okrem tanca tu bola zábava,“ povedal Valábik a krásnou kyticou ruží sa poďakoval svojej tanečnej partnerke, napokon ešte smerom ku Gáboríkovi dodal ďalšie poďakovanie: „Brambor, bez teba by som tu určite nebol.“ Eliška Lenčešová vyzdvihla najmä nesmiernu Valábikovu snahu: „Boris, ďakujem ti, ja viem, že si to nemal ľahké a myslím si, že si sa naozaj naučil tancovať.“

Foto: TV Markíza