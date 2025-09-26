|
Piatok 26.9.2025
|
26. septembra 2025
Liberáli žiadajú Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balík. Inak bude priamo zodpovedný za ožobračovanie ľudí – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky šéf Slovenskej informačnej služby
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) posiela prezidentovi Petrovi ...
26.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) posiela prezidentovi Petrovi Pellegrinimu dve výzvy. Prvá sa týka konsolidačného balíka, ktorý pred niekoľkými dňami schválila Národná rada (NR) SR. Hlavu štátu SaS vyzýva, aby ho vetoval.
„Ak ho nevetuje, bude priamo zodpovedný za ožobračovanie ľudí, pokles životnej úrovne, za problémy firiem a úpadok Slovenska,“ uviedol na tlačovej besede Marián Viskupič.
Ak by prezident opatrenia nevetoval, podľa Viskupiča tým vyšle aj politický signál, že súhlasí s mocenským obmedzovaním rozpravy v parlamente a obmedzovaním parlamentnej demokracie na Slovensku. Liberáli kritizujú, že konsolidačné opatrenia boli schválené narýchlo a bez odbornej diskusie. Vystríhajú pred jeho dopadmi na ekonomiku aj na životnú úroveň.
„Toto je neprijateľné obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a flagrantné zneužitie parlamentnej väčšiny,“ deklaroval poslanec na margo procesu schvaľovania konsolidačných opatrení.
Poslankyňa Mária Kolíková sa s druhou výzvou dotkla témy šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Spomenula slová, ktoré Gašparovi Pellegrini adresoval pri jeho vymenúvaní, konkrétne o funkčnosti a diskrétnosti tajnej služby, dôvere voči SIS vo vnútri inštitúcie, ale aj zvonka, a tiež o potrebe politickej nezávislosti tajnej služby, ktorá sa riadi výlučne záujmami SR.
„Pavol Gašpar svojimi každodennými krokmi dokazuje, že robí presný opak toho, o čo ho prezident žiadal, keď ho vymenoval,“ myslí si Kolíková. Je presvedčená o tom, že o šéfovi SIS by ľudia nemali nič vedieť, no pritom sa o ňom denne dozvedajú. Spomenula napríklad nedávnu autonehodu Pavla Gašpara.
Podľa jej slov sa tiež priamo zapája do politických zápasov, spochybnila jeho politickú nezávislosť. Na prezidentovi, ktorý Gašpara vymenoval, je podľa nej zásadné bremeno.
Pellegrini by mal podľa nej vykonať kroky k tomu, aby P. Gašpar skončil na poste riaditeľa SIS. Apeluje na predvolanie Gašpara, aj premiéra Roberta Fica. Ak Gašpar neodíde, Pellegrini by mal podľa Kolíkovej podniknúť kroky na jeho odvolanie.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli žiadajú Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balík. Inak bude priamo zodpovedný za ožobračovanie ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
