 24hod.sk    Z domova

26. septembra 2025

Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy


Ústava SR prešla v histórii viacerými novelizáciami, avšak aktuálna zmena predstavuje zásadný a historický krok. V reakcii na schválenú novelizáciu ústavy to uviedla koaličná



Zdieľať
66fc0c6de0a30456108474 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Ústava SR prešla v histórii viacerými novelizáciami, avšak aktuálna zmena predstavuje zásadný a historický krok. V reakcii na schválenú novelizáciu ústavy to uviedla koaličná Slovenská národná strana (SNS) s tým, že Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy.


„Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla SNS s tým, že ďakuje každému poslancovi Národnej rady SR, ktorý svojím hlasom prispel k schváleniu tejto ústavnej zmeny.

SNS chce v podobných témach pokračovať


„Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ zdôraznili národniari. Doplnili, že SNS urobí všetko pre to, aby sa v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života.

Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.

Novelu podporili aj dvaja matovičovci


Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka.

Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.

