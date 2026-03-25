Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Liberáli zvolajú mimoriadny zahraničný výbor pre zradu a kolaboráciu. Majú mnohé otázky, na ktoré sa plánujú pýtať – VIDEO
Liberáli zvolajú mimoriadny zahraničný výbor, riešiť chcú zradu a kolaboráciu. Informoval o tom predseda strany
25.3.2026 (SITA.sk) - Liberáli zvolajú mimoriadny zahraničný výbor, riešiť chcú zradu a kolaboráciu. Informoval o tom predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.
"Fico je birmovaný komunista, ktorý vedie Putinovu vládu a dlhodobo tu splieta niečo o zasahovaní cudzích mocností do volieb. Robil tu tlačové besedy s Tiborom Gašparom a pripravili návrh zákona, ktorý priniesli do parlamentu. Presadili ho, a práve teraz by ich tento zákon vedel dobehnúť," vyhlásil líder SaS.
Pripomenul, že ide o zákon, ktorý jasne hovorí, že ak sa niekto spojí s cudzou mocou a počas volebnej kampane ovplyvní politiku, tak môže byť potrestaný odňatím slobody až na jeden rok. Gröhling zdôraznil, že teraz sa to potvrdilo.
"Tie informácie, ktoré sme sa dozvedeli z Maďarska, sú, že Rusko v spolupráci s Maďarskom reálne ovplyvňovali voľby v roku 2020, dokonca aj na požiadanie terajšieho prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý chcel ísť radšej do Moskvy ako do Washingtonu. Bola pre neho dôležitejšia podpora z Ruska, než aby sa mal obracať na našich partnerov," dodal predseda SaS.
Gröhling je presvedčený, že ide o kolaboráciu s cudzou veľmocou. Je to podľa neho vlastizrada v priamom prenose. Líder SaS preto podal aj podnet na Generálnu prokuratúru SR a avizoval aj ďalšie kroky.
"Za čo iné, ako za zradu, kolaboráciu a miešanie sa do predvolebného procesu sa toto dá označiť? Je to jasné, je to dokázané, je to potvrdené," zdôraznil poslanec Juraj Krúpa (SaS) s tým, že v pondelok 23. marca to potvrdil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
"Potvrdil, že to robil pre záujmy nielen Maďarska, ale aj slovenských politických strán. Zároveň sme mali hneď na druhý deň vyjadrenia niektorých predstaviteľov tejto vlády, že to nie je pravda," uviedol Krúpa s tým, že členovia vlády očividne klamú, popierajú fakty a argumenty. Krúpa dodal, že majú mnohé otázky, na ktoré sa plánujú pýtať.
"Rozhodli sme sa, že požiadame o zvolanie mimoriadneho zahraničného výboru, kde si predvoláme ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), maďarského veľvyslanca na Slovensku a slovenského veľvyslanca v Maďarsku, aby sme im kládli otázky, ako to všetko je," informoval poslanec s tým, že SaS sa tejto téme bude venovať a nepustí sa jej, pretože je presvedčená, že došlo k zrade a kolaborácii.
Zverejnený telefonický rozhovor medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom naznačuje snahu ovplyvniť politický vývoj na Slovensku pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Informoval o tom maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi.
Podľa prepisu mal Szijjártó Lavrova požiadať o pomoc v prospech vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho a jeho politického tábora. Zdôraznil pritom význam pokračovania vládnej koalície na Slovensku a varoval pred víťazstvom opozície. Szijjártó tiež naznačil, že Pellegrini považoval za politicky dôležité stretnutie s ruským premiérom v Moskve.
Lavrov na žiadosť reagoval opatrne s tým, že ju postúpi ďalej. Rozhovor mal byť podľa dostupných informácií zachytený bezpečnostnými službami jednej z krajín Európskej únie. Zverejnenie komunikácie prišlo pritom v čase ďalších obvinení voči Szijjártóovi, podľa ktorých mal dlhodobo poskytovať ruským predstaviteľom citlivé informácie z rokovaní Európskej únie.
Szijjártó potvrdil, že počas rokovaní Európskej únie pravidelne komunikuje so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Szijjártó uviedol, že komunikácia so zahraničnými partnermi je prirodzenou súčasťou diplomacie. Zdôraznil, že rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ majú priamy vplyv na vzťahy Maďarska s krajinami mimo bloku, a preto je podľa neho potrebné tieto otázky konzultovať aj s partnermi ako Rusko, USA či Turecko.
Európska komisia označila tieto informácie za znepokojujúce a vyzvala Budapešť na vysvetlenie. V rámci EÚ totiž platí princíp lojálnej spolupráce a obsah rokovaní na ministerskej úrovni sa považuje za dôverný. Maďarský minister zároveň odmietol, že by porušil akékoľvek bezpečnostné pravidlá. Tvrdí, že na ministerských stretnutiach sa nepreberajú utajované skutočnosti a že komunikácia s partnermi mimo EÚ je bežnou praxou.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli zvolajú mimoriadny zahraničný výbor pre zradu a kolaboráciu. Majú mnohé otázky, na ktoré sa plánujú pýtať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kolaborácia s cudzou veľmocou
Majú mnohé otázky
