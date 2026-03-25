Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Ministerstvo kultúry reaguje na kritiku Milanovej, hovorí o politickom divadle – VIDEO
25.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR považuje vyjadrenia predstaviteľov Hnutia Slovensko za súčasť ich politického divadla. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, v reakcii na vyjadrenia matovičovcov, ktorí hovoria o podozreniach z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rámci Správy rezortných zariadení MK SR.
Exministerka kultúry Natália Milanová poukázala, že organizácia, ktorá vznikla vo februári 2025, získala kontrakt vo výške takmer 12 miliónov eur ročne, upozornila aj na rozsiahle využívanie externých služieb. Za mimoriadne podozrivé označila viaceré konkrétne zákazky. Hnutie Slovensko preto avizovalo podnet na príslušné kontrolné orgány.
„Je paradoxné, ak o nehospodárnosti hovoria práve tí, za ktorých pôsobenia rezort kultúry stagnoval a investičný dlh na štátnych pamiatkach narástol do rekordných rozmerov,” zareagovala Demková.
Dodala, že Správa rezortných zariadení vznikla ako systémový nástroj na nápravu dlhoročného chaosu a neefektivity a už začala proces uzatvárania memoránd o spolupráci s jednotlivými príspevkovými organizáciami rezortu kultúry. Cieľom je centralizovať vybrané činnosti, najmä v oblasti údržby, správy budov a obstarávania služieb.
„Tento proces namiesto roztriešteného míňania verejných zdrojov prináša jednotný a prísne kontrolovaný manažment, ktorý v strednodobom horizonte prinesie významné úspory z rozsahu a jednotné štandardy kvality pre celý rezort,” uviedla Demková zdôrazňujúc, že všetky investície a postupy Správy rezortných zariadení sú realizované v prísnom súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
Zároveň sú všetky zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky transparentne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, čím je plne umožnená verejná kontrola.
„Ak má Hnutie Slovensko akékoľvek reálne podozrenia, má plné právo obrátiť sa na príslušné kontrolné orgány, ktorým sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť, keďže za výsledkami našej práce a snahou o modernizáciu rezortu si plne stojíme,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry reaguje na kritiku Milanovej, hovorí o politickom divadle – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
