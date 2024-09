Zmena plánov v tíme Al-Nassr, Ronaldo ochorel a vynechá úvodný duel proti Al-Shorta na ázijskej Lige majstrov

16.9.2024 (SITA.sk) - Hviezdny portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo ochorel a nevycestoval so saudskoarabským tímom Al-Nassr do Iraku na stretnutie ázijskej Ligy majstrov proti tímu Al-Shorta. Práve v pondelok sa začala skupinová časť tejto súťaže vo vynovenom formáte. Podľa zástupcov družstva zo Saudskej Arábie sa CR7 necítil dobre a diagnostikovali mu vírusové ochorenie. Lekári A-tímu mu odporučili oddych.Cristiano Ronaldo v prvej polovici októbra nastúpil v oboch dueloch portugalskej reprezentácie v Lige národov a skóroval proti Chorvátom aj Škótom. Na svojom konte má už rekordných 132 reprezentačných presných zásahov. Portugalčan v minulosti päťkrát získal trofej v európskej Lige majstrov, od príchod do Al-Nassr v decembri 2022 však stále čaká na zisk významnejšej trofeje.V Ázii rovnako ako v Európe pristúpili od novej sezóne k úprave formátu Ligy majstrov. Jej 24 účastníkov rozdelili do dvoch skupín podľa regionálneho princípu a tie absolvujú po osem duelov. Z oboch skupín sa osem najúspešnejších účastníkov prebojuje do tradičnej vyraďovačky. Cristiano Ronaldo tak po pondelkovej absencii môže vstúpiť do súťaže v piatok v domácom prostredí v súboji proti katarskému Al-Rayyan.