|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfonz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. januára 2026
Australian Open 2026: Djokovič postúpil do semifinále po skreči Mussetiho
Djokovič ťahal v stretnutí za kratší koniec, vo väčšine kľúčových štatistík bol Musetti lepším hráčom.
Zdieľať
Djokovič ťahal v stretnutí za kratší koniec, vo väčšine kľúčových štatistík bol Musetti lepším hráčom. V treťom sete si však Talian viackrát vyžiadal ošetrenie a napokon počas piateho gemu zo štvrťfinálového boja odstúpil. Djokovič tak zažíva nevšednú cestu mužským pavúkom, do osemfinálového zápasu s Čechom Jakubom Menšíkom nemusel zasiahnuť pre zranenie súpera a aj štvrťfinále ovplyvnilo zdravotný problém. „Ani neviem, čo by som povedal. Takéto niečo sa deje v športe, mne sa to už stalo viackrát. Byť vo štvrťfinále grandslamu, viesť 2:0 na sety a mať duel pod plnou kontrolou, je to jednoducho nešťastie. Bol som na ceste domov. Niet pochýb o tom, že Lorenzo mal byť víťazom tohto stretnutia, ja som mal byť zdolaným tenistom. Prajem mu skoré uzdravenie. Ja som mal veľké šťastie,“ povedal Djokovič v pozápasovom rozhovore na kurte. Srbského tenistu tiež počas štvrťfinále trápili zdravotné problémy, v koncovke druhého setu si vypýtal ošetrenie pre pľuzgiere na nohe.
Pre 38-ročného Srba je to 13. kariérne semifinále na Australian Open a zároveň sa stal historicky druhým najstarším semifinalistom v tzv. „open ére“ na tomto podujatí. Djokovič prepisuje na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny viaceré historické zápisy a naďalej sníva o rekordnom 25. grandslamovom titule, čím by sa osamostatnil na čele tabuliek. Australian Open je jeho najúspešnejším podujatím veľkej štvorky, víťaznú trofej v Melbourne zdvíhal nad hlavu 10-krát. Djokovič sa štvrťfinálovou výhrou zároveň stal najúspešnejším hráčom dvojhry v Melbourne, 103. triumfom sa osamostatnil v tejto štatistike pred Švajčiarom Rogerom Federerom. „Úprimne, v tejto fáze mojej kariéry už neviem, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje. Bez boja som prešiel osemfinálovou fázou, vo štvrťfinále som mal prehrať. Som však vďačný za túto možnosť,“ dodal srbský tenista po postupe do semifinále.
Australian Open 2026: muži - dvojhra - štvrťfinále:
Novak Djokovič (Srb.-4) - Lorenzo Musseti (Tal.-5) 4:6, 3:6, 3:1 - skreč
Súvisiace články:
Australian Open 2026: Djokovič skočil bez boja v štvrťfinále, Menšíka vyradilo zranenie (25. 1. 2026)
Djokovič chce rekordný 25. grandslamový titul: Sústredím sa na seba (17. 1. 2026)
Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji (5. 10. 2025)
US Open 2025: Djokovič bude súperom Alcaraza v semifinále dvojhry (3. 9. 2025)
Djokovič o svojom trápení: Nikdy ma nemilovali ako Federera a Nadala (13. 6. 2025)
Djokovič po prehre v piatkovom semifinále pripustil, že na turnaji Roland Garros mohol hrať naposledy (7. 6. 2025)
Djokovič dosiahol jubilejné 100. víťazstvo na Roland Garros (3. 6. 2025)
Menšík zdolal Djokoviča vo finále ATP Masters 1000 v Miami (31. 3. 2025)
Djokovič v semifinále dvojhry ATP Miami vyzve Dimitrova (28. 3. 2025)
Australian Open 2025: Zverev je prvým finalistom dvojhry,Djokovič skrečoval (24. 1. 2025)
Prečítajte si tiež
Michael Schumacher údajne už nie je pripútaný na lôžko