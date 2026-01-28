Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

28. januára 2026

Australian Open 2026: Djokovič postúpil do semifinále po skreči Mussetiho



Djokovič ťahal v stretnutí za kratší koniec, vo väčšine kľúčových štatistík bol Musetti lepším hráčom.



Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále grandslamového turnaja Australian Open. Vo štvrťfinále síce prehrával s Talianom Lorenzom Musettim 4:6, 3:6 a 3:1, ale súper musel predčasne ukončiť duel pre svalové zranenie.

Australian Open 2026: Djokovič postúpil do semifinále po skreči Mussetiho

Djokovič ťahal v stretnutí za kratší koniec, vo väčšine kľúčových štatistík bol Musetti lepším hráčom. V treťom sete si však Talian viackrát vyžiadal ošetrenie a napokon počas piateho gemu zo štvrťfinálového boja odstúpil. Djokovič tak zažíva nevšednú cestu mužským pavúkom, do osemfinálového zápasu s Čechom Jakubom Menšíkom nemusel zasiahnuť pre zranenie súpera a aj štvrťfinále ovplyvnilo zdravotný problém. „Ani neviem, čo by som povedal. Takéto niečo sa deje v športe, mne sa to už stalo viackrát. Byť vo štvrťfinále grandslamu, viesť 2:0 na sety a mať duel pod plnou kontrolou, je to jednoducho nešťastie. Bol som na ceste domov. Niet pochýb o tom, že Lorenzo mal byť víťazom tohto stretnutia, ja som mal byť zdolaným tenistom. Prajem mu skoré uzdravenie. Ja som mal veľké šťastie,“ povedal Djokovič v pozápasovom rozhovore na kurte. Srbského tenistu tiež počas štvrťfinále trápili zdravotné problémy, v koncovke druhého setu si vypýtal ošetrenie pre pľuzgiere na nohe.

Pre 38-ročného Srba je to 13. kariérne semifinále na Australian Open a zároveň sa stal historicky druhým najstarším semifinalistom v tzv. „open ére“ na tomto podujatí. Djokovič prepisuje na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny viaceré historické zápisy a naďalej sníva o rekordnom 25. grandslamovom titule, čím by sa osamostatnil na čele tabuliek. Australian Open je jeho najúspešnejším podujatím veľkej štvorky, víťaznú trofej v Melbourne zdvíhal nad hlavu 10-krát. Djokovič sa štvrťfinálovou výhrou zároveň stal najúspešnejším hráčom dvojhry v Melbourne, 103. triumfom sa osamostatnil v tejto štatistike pred Švajčiarom Rogerom Federerom. „Úprimne, v tejto fáze mojej kariéry už neviem, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje. Bez boja som prešiel osemfinálovou fázou, vo štvrťfinále som mal prehrať. Som však vďačný za túto možnosť,“ dodal srbský tenista po postupe do semifinále.

 

Australian Open 2026: muži - dvojhra - štvrťfinále:

Novak Djokovič (Srb.-4) - Lorenzo Musseti (Tal.-5) 4:6, 3:6, 3:1 - skreč


