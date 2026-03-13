 Z domova

13. marca 2026

Linka pomoci pre problémy s hraním za prvý rok vybavila takmer tritisíc hovorov, volali najmä muži


Linka pomoci pre problémy s hraním za prvý rok svojho fungovania vybavila takmer tritisíc hovorov. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier ...



13.3.2026 (SITA.sk) - Linka pomoci pre problémy s hraním za prvý rok svojho fungovania vybavila takmer tritisíc hovorov. Informoval o tom Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), ktorý bilancuje prvý rok fungovania linky pomoci. Tá pred rokom totiž prešla zásadnou zmenou. Jej prevádzkou poverili Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP), n.o. Predná Hora ako špecializovanú zdravotnícku inštitúciu pôsobiacu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.


Úrad pripomenul, že linka pomoci poskytuje volajúcim bezpečný a dôverný priestor na odborné posúdenie ich problému a poskytnutie emocionálnej podpory od špecialistov s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.

Prvý krok k riešeniu problému


„Našou ambíciou je, aby linka pomoci nebola iba krízovým kontaktom, ale súčasťou uceleného systému od prevencie cez včasnú intervenciu až po odbornú liečbu a následnú podporu,“ uviedla generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová. Často podľa jej slov ide o prvý krok k riešeniu problému a návratu k zdravému, kvalitnému a stabilnému životu.

„Tento projekt je dobrým príkladom toho, ako môže vyzerať spolupráca medzi štátom, odbornou komunitou a legálnymi prevádzkovateľmi hazardných hier,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier Dávid Lenčéš. Jeho slová potvrdzuje aj generálny riaditeľ spoločnosti Tipsport SK Martin Tabák, ktorý podporu takýchto projektov považuje za prirodzenú súčasť spoločenskej zodpovednosti. „Je v záujme nás všetkých, aby existovala odborná a dostupná pomoc pre hráčov, ktorí ju potrebujú, ako aj pre ich rodiny,“ dodal.

Význam linky pomoci potvrdil aj riaditeľ OLÚP, n.o. Predná Hora Vladimír Stanislav. Projekt nie je podľa jeho slov len izolovanou aktivitou, ale funkčnou súčasťou uceleného systému, od prevencie cez včasnú intervenciu až po odbornú liečbu. Linka pomoci pritom podľa neho zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní sociálnych rizík spojených s hazardnými hrami.

Radiť budú aj cez chat a email


V období od 1. februára 2025 až 31. decembra 2025 Linka pomoci pre problémy s hraním zrealizovala celkovo 2 866 hovorov, pričom 1 124 bolo vyhodnotených prostredníctvom formulára. ÚRHH spresnil, že väčšina hovorov trvala do piatich minút a v prípade potreby krízovej intervencie hovor presiahol aj 20 minút. Na linku sa najčastejšie obracali samotní hráči. Tí tvorili 78,6 percenta všetkých hovorov. Nasledovali príbuzní hráčov (17,6 %) a ich známi (3,8 %). Takmer 78 percent všetkých hovor bolo od mužov.

„Primárnym dôvodom volania na linku pomoci bolo získanie informácií o registri vylúčených osôb (RVO), o možnosti zápisu, výmazu alebo dôvodu, prečo je volajúci vedený v RVO (41 %), informácie o možnostiach liečby (21 %) či z dôvodu intervencie a psychologickej podpory (12 %),“ spresnil úrad. V dohľadnej dobe súčasne plánujú rozšíriť služby aj o chatové a mailové poradenstvo pre zvýšenie záchytu rizikových osôb a ešte väčšiu destigmatizáciu pomoci.


Zdroj: SITA.sk - Linka pomoci pre problémy s hraním za prvý rok vybavila takmer tritisíc hovorov, volali najmä muži © SITA Všetky práva vyhradené.

