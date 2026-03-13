Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlastimil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. marca 2026

Colníci odhalili v dvoch okresoch nelegálnu výrobňu cigariet, pri akcii Rovina zadržali štyri osoby


Tagy: nelegálna výroba cigariet

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v okresoch Topoľčany a Trnava nelegálnu výrobňu cigariet a sklad komponentov ...



Zdieľať
gettyimages 1133345196 676x451 13.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v okresoch Topoľčany a Trnava nelegálnu výrobňu cigariet a sklad komponentov na ich výrobu a distribúciu. V priemyselných objektoch zaistili spotrebiteľské balenia cigariet bez kontrolnej známky, veľké množstvo tabaku a komponentov na výrobu cigariet, ako aj technologické zariadenia určené na ich nelegálnu výrobu. Akcia s krycím názvom Rovina prebiehala v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi Colného úradu Nitra od 25. februára do 9. marca.


Prípad bol podľa Daniela Kováča z Finančného riaditeľstva SR odhalený na základe medzinárodnej spolupráce a vlastnej operatívno-pátracej a analytickej činnosti príslušníkov finančnej správy. Počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili okrem iného viac ako 12 tisíc balení cigariet rôznych značiek, vyše 2100 litrov minerálneho oleja, 579 kilogramov tabaku, 1493 kilogramov cigaretového prachu, viac ako 2500 kilogramov cigaretových nepodarkov a 84 paliet komponentov na výrobu cigariet.

„Okrem tabakových výrobkov boli zaistené aj technologické zariadenia na spracovanie tabaku a balenie cigariet, vrátane sušičky tabaku, brusičky nožov na rezanie tabaku a ďalšieho technického vybavenia. Súčasťou zaistenia bola aj komunikačná a monitorovacia technika, rušička signálu, zariadenia na odhaľovanie monitorovania, ako aj logistické prostriedky – dva ťahače, štyri návesy, osobné motorové vozidlo a vysokozdvižný vozík,“ informoval ďalej Daniel Kováč.

Predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 895 974 eur. Predbežná hodnota zaistených technologických zariadení určených na výrobu tabakových produktov predstavuje približne 180 000 eur. Pri akcii boli zadržané štyri osoby. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie organizovanej skupiny páchateľov pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 1 do 5 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Colníci odhalili v dvoch okresoch nelegálnu výrobňu cigariet, pri akcii Rovina zadržali štyri osoby

Tagy: nelegálna výroba cigariet
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 