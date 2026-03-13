Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
13. marca 2026
Colníci odhalili v dvoch okresoch nelegálnu výrobňu cigariet, pri akcii Rovina zadržali štyri osoby
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v okresoch Topoľčany a Trnava nelegálnu výrobňu cigariet a sklad komponentov ...
13.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v okresoch Topoľčany a Trnava nelegálnu výrobňu cigariet a sklad komponentov na ich výrobu a distribúciu. V priemyselných objektoch zaistili spotrebiteľské balenia cigariet bez kontrolnej známky, veľké množstvo tabaku a komponentov na výrobu cigariet, ako aj technologické zariadenia určené na ich nelegálnu výrobu. Akcia s krycím názvom Rovina prebiehala v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi Colného úradu Nitra od 25. februára do 9. marca.
Prípad bol podľa Daniela Kováča z Finančného riaditeľstva SR odhalený na základe medzinárodnej spolupráce a vlastnej operatívno-pátracej a analytickej činnosti príslušníkov finančnej správy. Počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili okrem iného viac ako 12 tisíc balení cigariet rôznych značiek, vyše 2100 litrov minerálneho oleja, 579 kilogramov tabaku, 1493 kilogramov cigaretového prachu, viac ako 2500 kilogramov cigaretových nepodarkov a 84 paliet komponentov na výrobu cigariet.
„Okrem tabakových výrobkov boli zaistené aj technologické zariadenia na spracovanie tabaku a balenie cigariet, vrátane sušičky tabaku, brusičky nožov na rezanie tabaku a ďalšieho technického vybavenia. Súčasťou zaistenia bola aj komunikačná a monitorovacia technika, rušička signálu, zariadenia na odhaľovanie monitorovania, ako aj logistické prostriedky – dva ťahače, štyri návesy, osobné motorové vozidlo a vysokozdvižný vozík,“ informoval ďalej Daniel Kováč.
Predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 895 974 eur. Predbežná hodnota zaistených technologických zariadení určených na výrobu tabakových produktov predstavuje približne 180 000 eur. Pri akcii boli zadržané štyri osoby. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie organizovanej skupiny páchateľov pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 1 do 5 rokov.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
