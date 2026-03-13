|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. marca 2026
Rok 2025 bol pre slovenský maloobchod v znamení cenovej stability a tlmenia inflácie, hodnotí SAMO
Tagy: Maloobchod
13.3.2026 (SITA.sk) - Minulý rok bol pre slovenský maloobchod rokom cenovej stability a zodpovedného tlmenia inflácie. Uviedla to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Pri udržiavaní cenovej stability podľa SAMO zohrali významnú úlohu obchodné siete, keďže rast vstupných cien a prevádzkových nákladov sa nepremietol v plnej miere do cien pre zákazníkov.
Aliancia pripomenula, že obchodníkom s potravinami vlani vzrástli tržby vo váženom priemere o 3,4 %, po započítaní špecializovaných predajní o 4 %. Prepad tržieb obchodníci s potravinami zaznamenali pri drogérii či hygienických produktoch, avšak špecializované predajne v tejto kategórií zaznamenali výraznejší rast, čím posilnili svoj trhový podiel v rámci drogistických produktov.
„Rok 2025 jasne ukázal, že slovenský maloobchod nebol zdrojom cenového problému. Naopak, obchodníci urobili maximum pre to, aby sa rast vstupných nákladov nepreniesol naplno do cien pre zákazníkov. Členovia SAMO tlmili infláciu aj na úkor časti vlastných marží, pretože prioritou bolo udržať potraviny cenovo dostupné pre slovenské domácnosti,“ uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.
Kým ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 3,1 %, samotná inflácia potravín bez nealkoholických nápojov dosiahla 1,8 %, čo bol podľa aliancie najlepší výsledok za posledné roky.
„Nákupné ceny obchodníkov pritom vzrástli takmer o 5 %, čo znamená, že obchodné siete významnú časť nákladového tlaku absorbovali vo vlastných maržiach a prevádzke. K priaznivejšiemu vývoju zároveň prispela aj úprava DPH na potraviny, ktorá spolu so silnou konkurenciou na trhu pomohla udržať cenovú dostupnosť potravín pre slovenské domácnosti,“ zhodnotila SAMO.
Vývoj tržieb podľa obchodníkov výrazne ovplyvnilo i správanie zákazníkov, ktorí boli aj v minulom roku mimoriadne citliví na cenu. Pokračoval trend menších a častejších nákupov, zákazníci sa viac orientovali na akciové produkty a cenovo dostupnejšie alternatívy. „Rástol aj význam privátnych značiek, ktoré zákazníci čoraz viac vnímajú ako spoľahlivé spojenie prijateľnej ceny a kvality. Dôležitú úlohu pritom zohrávali aj promočné mechaniky a vernostné ponuky,“ zhodnotila SAMO.
Podľa aliancie však na sektor naďalej doliehali výrazné nákladové tlaky. Osobné náklady vzrástli o 7,9 %, celkové náklady o 5,1 %. Obchodníci čelili rastu mzdových nákladov, vyšším bezpečnostným výdavkom, dôsledkom konsolidačných opatrení, transakčnej dane i vyššieho mýta, upozornila SAMO.
Obchodné siete združené v SAMO vlani investovali na Slovensku spolu 304,4 milióna eur a slovenským dodávateľom vyplatili v nákupných cenách takmer tri miliardy eur, prevažne za potraviny, spresnila aliancia. „Aj v čase rastúcich nákladov a silného konkurenčného boja sa ukázalo, že moderný maloobchod vie byť stabilný, zodpovedný a investične aktívny. Obchodné siete nielen udržali tlak na ceny pod kontrolou, ale zároveň pokračovali v investíciách, inováciách a podpore slovenských dodávateľov,“ doplnil Krajčovič.
V minulom roku tiež pokračovala modernizácia obchodu. Obchodné siete, s cieľom zvýšiť komfort zákazníka, rozširovali digitálne služby, samoobslužné riešenia, personalizovali vernostné programy či zavádzali technologické inovácie na predajniach i v logistike. Lekárne sa zároveň zamerali na prevenciu. Podľa SAMO zákazníci čoraz častejšie využívajú vyšetrenie, domácu diagnostiku či odborné poradenstvo priamo v lekárňach.
Aj do tohto roku vstupuje maloobchod s očakávaním, že zákazník ostane opatrný a bude naďalej citlivo vnímať cenu, akcie a hodnotu nákupu. „Ak sa má cenová stabilita udržať aj v roku 2026, bude dôležité nevytvárať ďalšie zbytočné nákladové tlaky na obchod a dodávateľov. Slovenský zákazník dnes očakáva férovú cenu, dostupnosť a istotu – a presne to sa obchod snaží dlhodobo prinášať,“ uzavrel Krajčovič.
Zdroj: SITA.sk - Rok 2025 bol pre slovenský maloobchod v znamení cenovej stability a tlmenia inflácie, hodnotí SAMO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákazníci boli citliví na cenu
Výrazné nákladové tlaky
