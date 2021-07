Messi je už voľný hráč, ale vraj zostane v Barcelone, tvrdí Laporta

Podľa prezidenta klubu FC Barcelona Joana Laportu je klub blízko k tomu, aby udržal v tíme Lionela Messiho. Messi sa vo štvrtok stal oficiálne voľným hráčom, stalo sa tak 16 rokov po tom, čo útočník podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s klubom, do ktorého vstúpil vo veku 13 rokov.





Laporta naznačil optimistický tón pri otázke, či je blízko toho, aby presvedčil Messiho. Laporta bol prezidentom Barcelony, keď chcel Messi vlani opustiť Kataláncov pred vypršaním zmluvy. Do vedenia klubu sa vrátil v marci po víťazstve vo voľbách s prísľubom, že využije svoje dobré vzťahy s Messim, aby ho udržal. V stredu v diskusnej rozhlasovej relácii funkcionár povedal, že dohodu neoznámi pre prísne pravidlá španielskej ligy v oblasti fair play. "Chceme, aby zostal a Leo chce zostať, všetko je v poriadku," povedal Laporta a dodal: "Stále sa musíme zaoberať otázkou finančnej fair play. Sme v procese hľadania najlepšieho riešenia pre obe strany."Finančná kondícia Barcelony utrpela v minulej sezóne obrovskú ranu, keď sa pochybné hospodárenie predchádzajúcej klubovej rady zhoršilo poklesom výnosov vyvolanými pandémiou. Keď sa Laporta vrátil k moci, zdedil klub zaťažený dlhom 1,2 miliardy eur a drahými zmluvami, ktoré dal hráčom bývalý prezident klubu Josep Bartomeu.Predchádzajúca Messiho zmluva, ktorú podpísal v roku 2017, mu priniesla 138 miliónov eur za sezónu. Laporta uviedol, že Messi je ochotný pristúpiť k výraznému zníženiu platu.Barcelona podpísala toto leto iba voľných hráčov, aby sa vyhla poplatkom za prestup. Médiá predtým spájali Messiho s možným prestupom do Paríža St. Germain, alebo do Manchestru City. Tieto fámy však v uplynulých týždňoch utíchli. A napriek tomu, že Argentínčan už nie je hráčom Barcelony, jeho dres je stále v predaji v klubovom fanshope.