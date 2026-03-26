|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 26.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emanuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. marca 2026
Pracovné dni so sviatočnými príplatkami? Mestá hovoria o neistote a varujú pred dodatočnými výdavkami pre samosprávy
Štát pri nastavení režimu sviatkov 8. mája a 15. septembra v tomto roku vytvoril nejasný právny stav. Upozornila na to Únia miest ...
Zdieľať
26.3.2026 (SITA.sk) - Štát pri nastavení režimu sviatkov 8. mája a 15. septembra v tomto roku vytvoril nejasný právny stav. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že nejasné rozhodnutia vytvárajú neistotu a samosprávam môžu priniesť dodatočné výdavky, na ktoré nemajú vo svojich rozpočtoch zdroje. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Hoci tieto dni určil ako pracovné, zároveň ponechal režim, ktorý pri nich naďalej vyvoláva pracovnoprávne a mzdové otázky. Výsledkom je neistota aj pre samosprávy, ako aj zamestnávateľov a poskytovateľov verejných služieb,“ uviedla ÚMS.
Samosprávy preto vyzvali vládu SR, aby situáciu bezodkladne vyriešila alebo im zvýšené náklady preplatila. Osobitne to podľa ÚMS platí pri prenesenom výkone štátnej správy, teda pri úlohách štátu, ktoré mestá a obce vykonávajú v jeho mene.
Únia podľa svojich slov odmieta, aby mestá znášali zvýšené výdavky na odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy.
„Osobitne v školstve môže táto situácia mestá stáť desaťtisíce eur, ktoré nie sú riešené v normatívnom financovaní základných a materských škôl. Ak štát nedôslednosťou vo svojej práci zvyšuje výdavky miest, musí zároveň zabezpečiť aj ich financovanie,“ prízvukovala ÚMS.
Štát v rámci konsolidácie zrušil 8. máj a 15. september ako deň pracovného pokoja. Pre potreby Zákonníka práce sa však naďalej považujú za sviatky. Ľudia tak do práce pôjdu, zamestnávateľ im však za to podľa súčasnej právnej úpravy musí zaplatiť príplatok ako za sviatok.
Hoci sa pôvodne v tejto súvislosti hovorilo o chybe, neskôr premiér Robert Fico i minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) začali hovoriť o tom, že ponechanie sviatočných príplatkov bol zámer.
Opatrenie vyvolalo nevôľu nielen medzi samosprávami, nesúhlasia s ním ani zamestnávatelia. Hovoria o chaose a upozornili, že takáto úprava nie je konsolidačným opatrením, pretože predstavuje náklady na strane štátu, samospráv i zamestnávateľov. Hoci minister financií uviedol, že ľudia majú v tomto prípade nárok na sviatočné príplatky, zároveň pripustil, že pre štát to bude predstavovať náklady vo výške približne 10 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Pracovné dni so sviatočnými príplatkami? Mestá hovoria o neistote a varujú pred dodatočnými výdavkami pre samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.
