Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emanuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Ekonomika

26. marca 2026

Pracovné dni so sviatočnými príplatkami? Mestá hovoria o neistote a varujú pred dodatočnými výdavkami pre samosprávy


Tagy: konsolidácia Minister financií SR Príplatky Samosprávy Sviatky Zákonník práce

Štát pri nastavení režimu sviatkov 8. mája a 15. septembra v tomto roku vytvoril nejasný právny stav. Upozornila na to Únia miest ...



Zdieľať
gettyimages 478680416 676x405 26.3.2026 (SITA.sk) - Štát pri nastavení režimu sviatkov 8. mája a 15. septembra v tomto roku vytvoril nejasný právny stav. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že nejasné rozhodnutia vytvárajú neistotu a samosprávam môžu priniesť dodatočné výdavky, na ktoré nemajú vo svojich rozpočtoch zdroje. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Mzdové otázky


„Hoci tieto dni určil ako pracovné, zároveň ponechal režim, ktorý pri nich naďalej vyvoláva pracovnoprávne a mzdové otázky. Výsledkom je neistota aj pre samosprávy, ako aj zamestnávateľov a poskytovateľov verejných služieb,“ uviedla ÚMS.

Samosprávy preto vyzvali vládu SR, aby situáciu bezodkladne vyriešila alebo im zvýšené náklady preplatila. Osobitne to podľa ÚMS platí pri prenesenom výkone štátnej správy, teda pri úlohách štátu, ktoré mestá a obce vykonávajú v jeho mene.

Zvýšené náklady


Únia podľa svojich slov odmieta, aby mestá znášali zvýšené výdavky na odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy.

„Osobitne v školstve môže táto situácia mestá stáť desaťtisíce eur, ktoré nie sú riešené v normatívnom financovaní základných a materských škôl. Ak štát nedôslednosťou vo svojej práci zvyšuje výdavky miest, musí zároveň zabezpečiť aj ich financovanie,“ prízvukovala ÚMS.


Štát v rámci konsolidácie zrušil 8. máj a 15. september ako deň pracovného pokoja. Pre potreby Zákonníka práce sa však naďalej považujú za sviatky. Ľudia tak do práce pôjdu, zamestnávateľ im však za to podľa súčasnej právnej úpravy musí zaplatiť príplatok ako za sviatok.

Hoci sa pôvodne v tejto súvislosti hovorilo o chybe, neskôr premiér Robert Fico i minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) začali hovoriť o tom, že ponechanie sviatočných príplatkov bol zámer.

Opatrenie vyvolalo nevôľu nielen medzi samosprávami, nesúhlasia s ním ani zamestnávatelia. Hovoria o chaose a upozornili, že takáto úprava nie je konsolidačným opatrením, pretože predstavuje náklady na strane štátu, samospráv i zamestnávateľov. Hoci minister financií uviedol, že ľudia majú v tomto prípade nárok na sviatočné príplatky, zároveň pripustil, že pre štát to bude predstavovať náklady vo výške približne 10 miliónov eur.




Zdroj: SITA.sk - Pracovné dni so sviatočnými príplatkami? Mestá hovoria o neistote a varujú pred dodatočnými výdavkami pre samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lokálne energetické systémy sú na vzostupe, firmám prinášajú energetickú nezávislosť
<< predchádzajúci článok
Pellegrini prijal moldavskú prezidentku Maiu Sandu, deklaroval podporu Moldavsku na ceste do EÚ – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 