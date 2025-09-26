Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. septembra 2025

Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Legislatíva Ľudské práva novela Ústavy SR poslanci Národnej rady SR

Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, podľa Amnesty International Slovensko (AIS) je jej schválenie zdrvujúcou ...



Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, podľa Amnesty International Slovensko (AIS) je jej schválenie zdrvujúcou správou.


Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom," upozornil Rado Sloboda z AIS.

Inštitúcie a odborníci varovali


Pripomenul, že poslanci zmenu ústavy schválili aj napriek opakovaným varovaniam európskych inštitúcii a odborníkov, čím nadradili slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám.

Táto zmena bude mať nedozerné následky. Dnešok je ďalším temným dňom pre Slovensko, ktoré už čelí sérii eskalujúcich útokov na ľudské práva a právny štát," dodal Sloboda.

Dodržiavanie medzinárodného a európskeho práva


Situácia diskriminovaných skupín na Slovensku, vrátane LGBTI+ ľudí, je podľa Slobodu už dnes zúfalá. „Tieto zmeny a doplnenia sypú soľ do rán a situáciu len zhoršujú. Namiesto útokov na obyvateľstvo by mala štátna moc riešiť nedostatok právnej ochrany všetkých rodín, manželstvá pre všetkých, ako aj práva transrodových a nebinárnych osôb vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a právnemu uznaniu rodu, a mala by zabezpečiť kvalitnú a komplexnú sexuálnu výchovu detí, aby sme predišli sexuálnemu násiliu a podporili sexuálne a reprodukčné zdravie v krajine," zdôraznil Sloboda.

Piatkové hlasovanie podľa neho ukázalo, že slovenská vláda chce nasledovať krajiny ako Maďarsko a pokračovať aj naďalej v oslabovaní ľudských práv.

Jediným spôsobom, ako zastaviť tento úpadok, je dodržiavať medzinárodné a európske právo," zdôraznil Sloboda s tým, že poslanci musia začať s predkladaním návrhov na ochranu ľudských práv všetkým, a odmietať také, ktoré tieto snahy ohrozujú. „Ak v tomto štát zlyhá, iniciatívu bude musieť nevyhnutne prevziať ," uzavrel Sloboda.

Schválili novelu Ústavy SR


Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.

Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Legislatíva Ľudské práva novela Ústavy SR poslanci Národnej rady SR
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
 Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
 Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy
<< predchádzajúci článok
Parlament schválil novelu ústavy, za zmeny hlasovali aj niektorí opoziční poslanci – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 