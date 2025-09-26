|
26.9.2025
26. septembra 2025
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, podľa Amnesty International Slovensko (AIS) je jej schválenie zdrvujúcou ...
26.9.2025 (SITA.sk) - Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, podľa Amnesty International Slovensko (AIS) je jej schválenie zdrvujúcou správou.
„Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom," upozornil Rado Sloboda z AIS.
Pripomenul, že poslanci zmenu ústavy schválili aj napriek opakovaným varovaniam európskych inštitúcii a odborníkov, čím nadradili slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám.
„Táto zmena bude mať nedozerné následky. Dnešok je ďalším temným dňom pre Slovensko, ktoré už čelí sérii eskalujúcich útokov na ľudské práva a právny štát," dodal Sloboda.
Situácia diskriminovaných skupín na Slovensku, vrátane LGBTI+ ľudí, je podľa Slobodu už dnes zúfalá. „Tieto zmeny a doplnenia sypú soľ do rán a situáciu len zhoršujú. Namiesto útokov na obyvateľstvo by mala štátna moc riešiť nedostatok právnej ochrany všetkých rodín, manželstvá pre všetkých, ako aj práva transrodových a nebinárnych osôb vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a právnemu uznaniu rodu, a mala by zabezpečiť kvalitnú a komplexnú sexuálnu výchovu detí, aby sme predišli sexuálnemu násiliu a podporili sexuálne a reprodukčné zdravie v krajine," zdôraznil Sloboda.
Piatkové hlasovanie podľa neho ukázalo, že slovenská vláda chce nasledovať krajiny ako Maďarsko a pokračovať aj naďalej v oslabovaní ľudských práv.
„Jediným spôsobom, ako zastaviť tento úpadok, je dodržiavať medzinárodné a európske právo," zdôraznil Sloboda s tým, že poslanci musia začať s predkladaním návrhov na ochranu ľudských práv všetkým, a odmietať také, ktoré tieto snahy ohrozujú. „Ak v tomto štát zlyhá, iniciatívu bude musieť nevyhnutne prevziať EÚ," uzavrel Sloboda.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk
