Video: Adam Ďurica predstavuje novinku Pohľad pre bohov

Spevák a skladateľ Adam Ďurica prichádza s novinkou Pohľad pre bohov. Hudbu zložil spevák, text napísal Peter Riava. Producentom piesne je Oskar Rózsa. K novinke už nakrútili aj videoklip.





"Nebudem sa už opakovať, ale stále sa snažím vo svojej tvorbe posúvať, hľadať niečo nové, čo by aj mne mohlo pomôcť otvárať a vidieť nové horizonty v hudbe, preto sme oslovili Oskara Rózsu. Poznáme sa, ale nikdy sme spolu nerobili," hovorí spevák na margo spolupráce. "Adam je pravdivý umelec. Robiť s ním je radosť, inšpirácia, zábava. Držím mu palce na jeho ceste," pridáva sa producent piesne."Videoklip sme natáčali v Prahe spolu s Jakubom Mahdalom, ktorý k skladbe doplnil pokračovanie príbehu. Už sme spolupracovali na ďalších mojich skladbách. On sám je hudobníkom, preto mám rád jeho prístup nielen k skladbe samotnej, ale aj k práci, ktorá je naozaj veľmi profesionálna," dodal spevák.Ďalšou novinkou v Adamových spoluprácach je fotenie, ktoré mal tentoraz na starosti renomovaný fotograf Ondřej Pýcha. "Adam je jeden z tých umelcov, s ktorými som chcel spolupracovať. Sledujem jeho tvorbu a tiež aj jeho kapely. Mám rád jeho energiu na pódiu a to bol jeden z faktorov, ktorý som chcel z neho na našej 'foto session' dostať. Obaja máme radi podobnú hudbu, je veľmi fotogenický a to sa nám, verím, podarilo dostať do výslednej podoby," hodnotí spoluprácu Pýcha.