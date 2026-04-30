Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Lunter chce obhájiť post župana v Banskobystrickom kraji, priblížil svoju hlavnú motiváciu – VIDEO
Do volieb pôjde ako nezávislý a nestranícky kandidát, nevylučuje však podporu osobností alebo politických strán.
30.4.2026 (SITA.sk)
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter sa v jesenných župných voľbách bude opäť uchádzať o tento post. Za hlavnú motiváciu označil možnosť pokračovať v rozbehnutých modernizačných projektoch kraja, ktoré zastrešuje aj slogan jeho kampane "Ideme ďalej".
Do volieb pôjde ako nezávislý a nestranícky kandidát, nevylučuje však podporu osobností alebo politických strán. Pri ohlásení kandidatúry mu vyjadrilo podporu viac ako 40 súčasných poslancov krajského zastupiteľstva naprieč poslaneckými klubmi.
"Žijeme časy, kedy sa, žiaľ, mnohé veci v spoločnosti viac rozpadávajú ako stavajú. A mnohé veci v štáte sa viac rozkladajú ako skladajú. Trúfam si povedať, že v našom kraji sme pre mnohých našich spoluobčanov vrátili kus dôvery vo verejnú službu, ktorej hovoríme politika. Aj preto som vďačný kolegom a kolegyniam, že tu dnes stojíme pri tejto príležitosti spoločne," povedal kandidát na predsedu kraja Lunter.
Svoj volebný program plánuje predstaviť v najbližších týždňoch. Základom má byť pokračovanie v modernizácii kraja, dokončenie rozbehnutých projektov a príprava nových iniciatív, ktoré posilnia verejné služby a rozvoj regiónov.
"Bude to aj môj osobný záväzok, že tak ako doteraz v spolupráci so zastupiteľmi budem dbať o investície do všetkých častí a všetkých kútov kraja," doplnil Lunter. Jednotlivé časti chce pri príprave volebného programu navštíviť v rámci diskusií s občanmi.
Ondreja Luntera si obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja zvolili za župana v roku 2022, je v ním teda prvé volebné obdobie. Vo funkcii vystriedal svojho otca Jána Luntera, ktorý bol predsedom kraja v rokoch 2017 – 2022.
Zdroj: SITA.sk - Lunter chce obhájiť post župana v Banskobystrickom kraji, priblížil svoju hlavnú motiváciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vrátenie dôvery vo verejnú službu
Osobný záväzok
