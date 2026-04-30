Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Izraelský importér odmietol prevziať loď s údajne ukradnutým ukrajinským obilím
30.4.2026 (SITA.sk) - Loď Panormitis, plaviaca sa pod panamskou vlajkou, dorazila do prístavu v Haife už 26. apríla a odvtedy čaká na vyloženie nákladu.
Izraelský importér odmietol vyložiť náklad obilia z lode Panormitis, ktorý podľa ukrajinskej strany pochádza z okupovaných území a bol nelegálne vyvezený Ruskom. Informoval o tom denník The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa.
Rozhodnutie neprijať približne 20-tisíc ton jačmeňa a 6-tisíc ton pšenice v hodnote okolo siedmich miliónov dolárov prijala súkromná spoločnosť, nie izraelská vláda. Podľa médií ide o firmu Zenziper, ktorá mala dodávateľovi oznámiť odmietnutie zásielky 30. apríla.
Loď Panormitis, plaviaca sa pod panamskou vlajkou, dorazila do prístavu v Haife už 26. apríla a odvtedy čaká na vyloženie nákladu. Ukrajinská strana tvrdí, že existujú nepriame dôkazy o tom, že obilie pochádza z okupovaných oblastí vrátane Kerča a Berďanska.
Na prípad reagovalo aj ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré si predvolalo izraelského veľvyslanca v Kyjeve a odovzdalo mu protestnú nótu. Kyjev zároveň vyzval Izrael, aby zastavil dovoz obilia pochádzajúceho z okupovaných území.
Ukrajinská generálna prokuratúra požiadala izraelské orgány o spoluprácu na základe súdneho rozhodnutia o zhabaní plavidla. Podľa generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka môže byť loď súčasťou širšej schémy legalizácie nelegálne vyvezeného obilia.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uviedol, že žiadosť Kyjeva posudzujú príslušné orgány. Prípad tak zostáva otvorený a jeho ďalší vývoj bude závisieť od výsledkov vyšetrovania. Podľa ukrajinských predstaviteľov Rusko v roku 2025 vyviezlo z okupovaných území viac než dva milióny ton obilia. Kyjev opakovane vyzýva medzinárodné spoločenstvo na sprísnenie sankcií proti takýmto praktikám.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský importér odmietol prevziať loď s údajne ukradnutým ukrajinským obilím © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory
Lunter chce obhájiť post župana v Banskobystrickom kraji, priblížil svoju hlavnú motiváciu – VIDEO
