Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Zo zahraničia

30. apríla 2026

Izraelský importér odmietol prevziať loď s údajne ukradnutým ukrajinským obilím


Tagy: okupované územia Ukrajiny ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt ukradnuté obilie Vojna na Ukrajine

Loď Panormitis, plaviaca sa pod panamskou vlajkou, dorazila do prístavu v Haife už 26. apríla a odvtedy čaká na vyloženie nákladu. Izraelský importér odmietol vyložiť náklad obilia z lode Panormitis, ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Loď Panormitis, plaviaca sa pod panamskou vlajkou, dorazila do prístavu v Haife už 26. apríla a odvtedy čaká na vyloženie nákladu.


Izraelský importér odmietol vyložiť náklad obilia z lode Panormitis, ktorý podľa ukrajinskej strany pochádza z okupovaných území a bol nelegálne vyvezený Ruskom. Informoval o tom denník The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa.

Rozhodnutie neprijať približne 20-tisíc ton jačmeňa a 6-tisíc ton pšenice v hodnote okolo siedmich miliónov dolárov prijala súkromná spoločnosť, nie izraelská vláda. Podľa médií ide o firmu Zenziper, ktorá mala dodávateľovi oznámiť odmietnutie zásielky 30. apríla.

Loď Panormitis, plaviaca sa pod panamskou vlajkou, dorazila do prístavu v Haife už 26. apríla a odvtedy čaká na vyloženie nákladu. Ukrajinská strana tvrdí, že existujú nepriame dôkazy o tom, že obilie pochádza z okupovaných oblastí vrátane Kerča a Berďanska.

Na prípad reagovalo aj ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré si predvolalo izraelského veľvyslanca v Kyjeve a odovzdalo mu protestnú nótu. Kyjev zároveň vyzval Izrael, aby zastavil dovoz obilia pochádzajúceho z okupovaných území.

Ukrajinská generálna prokuratúra požiadala izraelské orgány o spoluprácu na základe súdneho rozhodnutia o zhabaní plavidla. Podľa generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka môže byť loď súčasťou širšej schémy legalizácie nelegálne vyvezeného obilia.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uviedol, že žiadosť Kyjeva posudzujú príslušné orgány. Prípad tak zostáva otvorený a jeho ďalší vývoj bude závisieť od výsledkov vyšetrovania. Podľa ukrajinských predstaviteľov Rusko v roku 2025 vyviezlo z okupovaných území viac než dva milióny ton obilia. Kyjev opakovane vyzýva medzinárodné spoločenstvo na sprísnenie sankcií proti takýmto praktikám.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský importér odmietol prevziať loď s údajne ukradnutým ukrajinským obilím © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: okupované územia Ukrajiny ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt ukradnuté obilie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Moskva odmieta výzvy na odchod z Mali, potvrdzuje pokračovanie vojenskej podpory
<< predchádzajúci článok
Lunter chce obhájiť post župana v Banskobystrickom kraji, priblížil svoju hlavnú motiváciu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 