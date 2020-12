Lyžiarske svahy vo Francúzsku počas Vianoc zatvoria, vláda chce zakázať výlety do Švajčiarska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 - Lyžiarske svahy vo Francúzsku budú počas Vianoc zatvorené. Vláda tiež podnikne kroky, aby obyvateľom zabránila navštevovať strediská v susednom Švajčiarsku. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.„Ak máme krajiny... ktoré nechávajú lyžiarske strediská otvorené, tak musíme zaviesť kontrolné opatrenia,“ povedal Macron. O ich konkrétnej podobe podľa neho vláda rozhodne v najbližších dňoch.Francúzsky premiér Jean Castex minulý týždeň oznámil, že centrá zimných športov budú môcť počas Vianoc otvoriť. Vleky a lanovky na svahoch však zostanú zatvorené najmenej do budúceho mesiaca.Francúzsko začalo v sobotu uvoľňovať pandemické opatrenia. Bary a reštaurácie však budú predbežne mimo prevádzky minimálne do 20. januára.