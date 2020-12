Video: V Nitre museli objednať chladiaci príves, nie je kde ukladať mŕtvych

Okresný krízový štáb v Nitre pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v stredu rozhodol, že nitrianska fakultná nemocnica bude môcť povolať lekárov a ďalších zdravotníkov z ambulancií a uložiť im pracovnú povinnosť.





„Situácia je zlá a ľudí, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, už nie je kde ukladať, museli sme objednať chladiaci príves,“ skonštatoval primátor Nitry Marek Hattas.Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj potvrdil, že situácia je kritická. „Podarilo sa nám získať niekoľko brigádnikov, pomáha aj armáda a dnes prišlo 15 vojakov. My však potrebujeme špecializovaný personál.Snažíme sa preto využiť zákonné postupy krízového štábu. Nechceme sa zamerať na primárnu sféru, ale na špecialistov, hlavne internistického zamerania. Situácia je kritická a my nevieme, ako máme zvládnuť najbližšie tri až štyri dni,“ zhodnotil Dubaj.Ako pripomenul, nitrianska fakultná nemocnica má vzhľadom na svoju kapacitu najviac reprofilizovaných lôžok na Slovensku.„To číslo je asi 220 z celkového počtu 565 postelí. Dnes ráno bolo 193 hospitalizovaných pacientov. Len cez urgentný COVID príjem bolo ošetrených viac ako 50 pacientov a 30 bolo prijatých. Máme 22 ventilovaných pacientov a pribúdajú extrémne vážne stavy.Ak sa situácia nezmení, tak sa priechodnosť nemocnice regulárne zastaví. Blížime sa k tomu, že už nebude treba apelovať na verejnosť, ale ľudia sami uvidia, čo to znamená, keď sa zastaví priechodnosť zdravotníctva nielen v Nitre, ale aj v iných regiónoch,“ vysvetlil Dubaj.Podľa jeho slov je už personál nitrianskej nemocnice za hranou svojich možností a ľudí, ktorí vypadávajú z pracovného procesu, nie je kým nahrádzať.„Je reprofilizovaný kompletný tím nemocnice, sú zotreté všetky špecializácie. Robí každá sestra, každý lekár tam, kde je to potrebné, vrátane technických pracovníkov. Tí ľudia už prekročili hranice svojich možností, psychických, fyzických aj ľudských. Ťažko znášajú tie enormné nápory, ale aj nevídané neúspešné hospitalizácie. Apelujem na verejnosť, pochopte už konečne, čo sa vlastne deje,“ zdôraznil Dubaj.Na kritickú situáciu upozornil aj nitriansky primátor Marek Hattas. Podľa jeho slov sú už v Nitre vyčerpané všetky kapacity cintorínov a ich chladiacich boxov.„Už nie je kam ukladať telá ľudí, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19. Odo dnes máme preto externý chladiaci príves, ktorý sme museli objednať.Apelujem na všetkých ľudí na Slovensku, prosím vás oslavy nechajte napotom, zostaňte doma, izolovaní a v bezpečí. Inak sa vám môže stať, že keď budete mať ťažký priebeh COVIDU, tak vás začiatkom roka nebude mať kto ošetriť.Zostanete doma, zostanete v sanitke alebo niekde na chodbe, pretože vám nebude možné garantovať dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Môžete zomrieť na to, že ste Silvester strávili nezodpovedne. Situácia je mimoriadne vážna,“ vyhlásil Hattas.