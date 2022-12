Macron: Západ by mal uvažovať o zárukách, ktoré žiadalo Rusko

Západ by mal zvážiť, ako riešiť žiadosť Ruska o bezpečnostné záruky, ak by ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s rokovaniami o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre francúzsku televíziu TF1, ktorý bol zverejnený v sobotu.





Macron povedal, že Európa musí pripraviť svoju budúcu bezpečnostnú architektúru. "To znamená, že jedným zo základných bodov, ktorým sa musíme venovať – ako vždy hovoril prezident Putin – je strach (Moskvy), že NATO príde až k jej dverám a rozmiestni zbrane, ktoré by mohli ohroziť Rusko," uviedol francúzsky prezident v rozhovore, ktorý bol natočený počas jeho tohtotýždňovej návštevy v Spojených štátoch."Táto téma bude súčasťou rokovaní o mieri, takže sa musíme pripraviť na to, čo sme pripravení urobiť, ako ochránime našich spojencov a členské štáty a ako poskytnúť Rusku záruky v deň, keď sa vráti k rokovaciemu stolu," dodal.Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že je pripravený rokovať s Putinom, ak sa ten bude usilovať skončiť s vojnou na Ukrajine. Kremeľ takúto podmienku v piatok odmietol a dodal, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine bude pokračovať.Ukrajinskí predstavitelia viackrát uviedli, že s Moskvou budú rokovať o mieri iba vtedy, ak Rusko prestane útočiť na Ukrajinu a stiahne vojská z ukrajinského územia.Macronove vyjadrenia naznačili, že sympatizuje so žiadosťou Moskvy o bezpečnostné záruky – požiadavkou, ktorá bola stredobodom intenzívnej, ale neúspešnej diplomacie v období pred vypuknutím vojny na Ukrajine.Putin na februárovej tlačovej konferencii s Macronom, ktorá sa uskutočnila v Moskve dva týždne pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, povedal, že Rusko sa bude naďalej snažiť získať od Západu odpovede na svoje tri hlavné bezpečnostné požiadavky: žiadne ďalšie rozširovanie NATO, žiadne rozmiestnenie rakiet v blízkosti ruských hraníc a zmenšenie vojenskej infraštruktúry Severoatlantickej aliancie v Európe na úroveň z roku 1997.