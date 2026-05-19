Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Maďarský premiér Péter Magyar odštartoval v Poľsku návrat Budapešti do Európskej únie


Tagy: Maďarská vláda maďarsko-poľské vzťahy Maďarský premiér poľský premiér Poľský prezident

Nový maďarský premiér sa pri prvej zahraničnej ceste snaží obnoviť vzťahy s Bruselom aj Varšavou po rokoch konfliktov Viktora Orbána s EÚ. Maďarský premiér



Zdieľať
hungary_politics_89425 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Nový maďarský premiér sa pri prvej zahraničnej ceste snaží obnoviť vzťahy s Bruselom aj Varšavou po rokoch konfliktov Viktora Orbána s EÚ.

Maďarský premiér Péter Magyar pricestoval v utorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie.


Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii (EÚ) po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána.



Konfliktný Orbán


Orbán, ktorý vládol 16 rokov, bol v otvorenom konflikte s Bruselom pre otázky právneho štátu a svoje úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas vojny na Ukrajine.


Analytik Piotr Buras z think tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR) uviedol, že Péter Magyar „v istom zmysle ide v stopách Donalda Tuska“ a snaží sa vzdialiť od „neliberálneho populizmu“ a obnoviť dôveru Bruselu.



Zablokované miliardy


Maďarský premiér sa v stredu vo Varšave stretne s poľským premiérom Donaldom Tuskom aj prezidentom Karolom Nawrockým. Práve Nawrocki krátko pred maďarskými voľbami navštívil Budapešť na podporu Orbána.


Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie (EK). Péter Magyar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliárd eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády.



Šesť ministrov


Nového premiéra na ceste sprevádza šesť ministrov vrátane šéfky diplomacie Anity Orbánovej, ktorá nie je príbuzná s Viktorom Orbánom.


Poľsko je po Nemecku druhým najväčším obchodným partnerom Maďarska. Objem vzájomného obchodu dosahuje približne 15 miliárd eur ročne.


„Očakávam nový impulz pre bilaterálny obchod,“ uviedla riaditeľka Poľsko-maďarskej obchodnej komory Anna Wisniewská.


Péter Magyar po návšteve Poľska zamieri do Rakúska, kde chce diskutovať najmä o ekonomickej spolupráci a migračnej politike. „Chcel by som posilniť vzťahy medzi Maďarskom a Rakúskom z historických, ale aj kultúrnych a ekonomických dôvodov,“ povedal premiér.




Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér Péter Magyar odštartoval v Poľsku návrat Budapešti do Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda maďarsko-poľské vzťahy Maďarský premiér poľský premiér Poľský prezident
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Protikorupčná jednotka rozbehla akciu Venátor, vyšetruje podozrenia z korupcie pri správe národného parku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 