Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Maďarský premiér Péter Magyar odštartoval v Poľsku návrat Budapešti do Európskej únie
Nový maďarský premiér sa pri prvej zahraničnej ceste snaží obnoviť vzťahy s Bruselom aj Varšavou po rokoch konfliktov Viktora Orbána s EÚ. Maďarský premiér
Maďarský premiér Péter Magyar pricestoval v utorok do Poľska na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie.
Cieľom cesty je symbolicky potvrdiť obrat Budapešti smerom k Európskej únii (EÚ) po rokoch napätia počas vlády Viktora Orbána.
Konfliktný Orbán
Orbán, ktorý vládol 16 rokov, bol v otvorenom konflikte s Bruselom pre otázky právneho štátu a svoje úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas vojny na Ukrajine.
Analytik Piotr Buras z think tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR) uviedol, že Péter Magyar „v istom zmysle ide v stopách Donalda Tuska“ a snaží sa vzdialiť od „neliberálneho populizmu“ a obnoviť dôveru Bruselu.
Zablokované miliardy
Maďarský premiér sa v stredu vo Varšave stretne s poľským premiérom Donaldom Tuskom aj prezidentom Karolom Nawrockým. Práve Nawrocki krátko pred maďarskými voľbami navštívil Budapešť na podporu Orbána.
Budapešť zároveň očakáva už tento týždeň delegáciu Európskej komisie (EK). Péter Magyar má budúci týždeň rokovať v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení miliárd eur zadržaných pre porušovanie princípov právneho štátu počas Orbánovej vlády.
Šesť ministrov
Nového premiéra na ceste sprevádza šesť ministrov vrátane šéfky diplomacie Anity Orbánovej, ktorá nie je príbuzná s Viktorom Orbánom.
Poľsko je po Nemecku druhým najväčším obchodným partnerom Maďarska. Objem vzájomného obchodu dosahuje približne 15 miliárd eur ročne.
„Očakávam nový impulz pre bilaterálny obchod,“ uviedla riaditeľka Poľsko-maďarskej obchodnej komory Anna Wisniewská.
Péter Magyar po návšteve Poľska zamieri do Rakúska, kde chce diskutovať najmä o ekonomickej spolupráci a migračnej politike. „Chcel by som posilniť vzťahy medzi Maďarskom a Rakúskom z historických, ale aj kultúrnych a ekonomických dôvodov,“ povedal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér Péter Magyar odštartoval v Poľsku návrat Budapešti do Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.
