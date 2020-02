Majster humoru a satiry, Milan Lasica, má 80 rokov

Pozrite si fotografie, ktoré zachytávajú Milana Lasicu.

Milan Lasica v programe Jubileum zostavenom z ich najlepších hier, ktorý uviedol spolu s Júliusom Satinským pri príležitosti svojho tridsaťročneho spoluúčinkovania 11.decembra 1990 v Štúdiu S v Bratislave.

Foto: CSTK - Jana Nosekova

Milan Lasica (vpravo) a Július Satinský v programe Jubileum zostavenom z ich najlepších hier, ktorý uviedli pri príležitosti svojho tridsaťročného spoluúčinkovania 11.decembra 1990 v Štúdiu S v Bratislave.

Foto: CSTK - Jana Nosekova

Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan sa pri príležitosti podpisu Prístupovej zmluvy SR k Európskej únii (EÚ) stretli vo štvrtok 17. apríla 2003 v priestoroch Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v Bratislave s osobnosťami kultúrneho, vedeckého a spoločenského života, medzi ktorými bol aj exprezident Michal Kováč s manželkou Emíliou, historik Ľubomír Lipták, či veľvyslankyňa SR v Poľsku Magda Vášáryová s manželom, hercom Milanom Lasicom. Predseda vlády ich vyzval, aby váhou svojej prirodzenej autority podporili úspech euroreferenda. Na snímke premiér Dzurinda (vľavo) a Milan Lasica v dobrej nálade.

Foto: TASR Vladimír Benko

Milan Lasica - portrét. 26. mája 2003

Foto: TASR Pavel Neubauer

Členka Činohry Slovenského národného divadla Zuzana Fialová /na snímke/ sa 16. decembra 2003 v Bratislave stala prvou nositeľkou výročnej ceny Talent 2003, ktorú na podporu mladých slovenských hercov založila Nadácia Liberálna spoločnosť. Táto cena sa chápe nielen ako akt uznania pre mladých umelcov, ale aj ako motivácia do ich ďalšej práce, keďže je spojená s finančnou dotáciou vo výške 250-tisíc Sk. Na snímke Z. Fialová s Milanom Lasicom.

Foto: TASR Vladimír Benko

Predstavenia viacerých českých divadiel zavítajú opäť do bratislavského Štúdia L+S. Od 13. do 28. novembra sa tu totiž uskutoční ďalší, v poradí už 11. ročník populárneho festivalu České divadlo. Počas dvoch týždňov sa tak slovenskému publiku postupne predstaví špička súčasného českého divadelníctva, ako napríklad Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Eliška Balzerová, Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Ivana Chýlková či Petr Nárožný. Renomovaná prehliadka začala 13. novembra už tradične výstavou, konkrétne vernisážou architekta a maliara Jiřího Mezřického. Na snímke veľvyslankyňa SR v Poľsku Magda Vášáryová (vľavo), jej manžel herec Milan Lasica (uprostred), a veľvyslanec ČR v SR Vladimír Galuška (vpravo) počas vernisáže. 13. novembra 2004

Foto: TASR Pavel Neubauer

Nezabudnuteľný herecký koncert rozohrávajú pred publikom Milan Lasica a Bolek Polívka za asistencie šarmantnej Milky Vášáryovej v divadelnej inscenácii Garderobiér. Hru Ronalda Harwooda zrežíroval Roman Polák a Štúdio L + S ju v premiére uvedie 29. januára 2005. Lasica a Polívka sa pritom na javisku stretávajú prvýkrát. Výkon oboch hereckých osobností - komikov, eruptívneho Polívku a pokojného ironika Lasicu, sa na javisku navzájom nebije, skôr naopak, úžasne sa dopĺňajú a nechávajú jeden druhého prejaviť svoje umenie. "Stretnúť sa s Bolkom Polívkom na scéne sme plánovali už pred časom a teraz k tomu došlo a ja som nesmierne rád," skonštatoval pred novinármi po verejnej generálke Milan Lasica. Majster humoru sa zhostil trpko komickej úlohy treťotriedneho herca Sira, ktorý proti Hitlerovi a jeho bombám bojuje Shakespearom. Postavu homosexuálneho garderobiéra Normana, ktorý je najhranejším a najprekladanejším anglickým titulom minulého storočia, stvárňuje Bolek Polívka. Emíliu Vášáryovú vraj baví hrať treťotriednu herečku. "Som rada, že som mohla takto zblízka poznať mojich milých kolegov z Brna. S Milanom sme si to už vyskúšali, mňa to baví, keď hráme tých treťotriednych hercov. Tu je to presne o plesnivých kostýmoch, naftalíne a ja dúfam, že sa mi bude dariť čím ďalej, tým viac závidieť tomu mužovi na javisku," povedala o svojej "najväčšej malej" postave Lady - žiarlivej starnúcej priateľke Sira. Trojicu hercov na pódiu ešte v alternácii dopĺňajú Zdena Herfortová, Jitka Čvančarová, Milada Rajzíková a Lucia Gažiová. Na snímke Milan Lasica s Jitkou Čvančarovou počas svojho hereckého koncertu na javisku. 27. januára 2005

Foto: REPROFOTO TASR

Občania čakajú na prejav amerického prezidenta Georga W. Busha na Hviezdoslavovom námestí 24.februára 2005, počas summitu Bush - Putin v Bratislave, druhý zľava na snímke Milan Lasica. Pre udržanie slobody doma je podľa prezidenta USA Georgea Busha nevyhnutné šíriť ju v zahraničí. "Jedného dňa sa prísľub slobody donesie všetkým ľuďom a všetkým národom," povedal Bush vo svojom prejave slovenským občanom. Téma slobody bola leitmotívom jeho prejavu.

Foto: TASR Martin Mikláš

Návštevníci filmového festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach sa nestretávajú len na filmových projekciách. K festivalu neodmysliteľne patria aj sprievodné podujatia, rôzne party, športové akcie či večierky. Herec a prezident Art Filmu Milan Lasica si tak napríklad v nedeľu neodoprel svoj obľúbený golf a večer so svojou dcérou Hanou na party tvorili priam ukážkový tanečný pár, ktorý sa do tanca pustil hneď pri prvých tónoch.

Foto: TASR Radovan Stoklasa

Na snímke spevák Peter Lipa (vľavo) a autor jeho piesní Milan Lasica počas bratislavského koncertu 10. mája 2006. Peter Lipa na svojom stredajšom koncerte spieval piesne, ktoré mu napísal Milan Lasica. Na pódiu okrem neho vystúpili všetci, ktorí sa podieľali na príprave jeho najnovšieho albumu Lipa spieva Lasicu.

Foto: TASR Zuzana Čižmáriková

Miro Žbirka (vľavo) krstil 7. novembra 2006 v Bratislave v Štúdiu L+S svoj nový album a DVD. Krstným otcom sa stal Milan Lasica (na snímke vpravo).

Foto: TASR Zuzana Čižmáriková

Herci Milan Lasica a Marta Sládečková (obaja na snímke) si spoločne zahrajú v novej hre Štúdia L+S Malé manželské zločiny. Premiéra tragikomédie Erica Emmanuela Schmitta je naplánovaná na 27. januára v réžii Vladimíra Strniska. Gill a Líza sú spolu už pätnásť rokov. On sa však vracia z nemocnice po úraze hlavy, kde stratil pamäť. Líza sa mu snaží vrátiť spomienky, ale zároveň je to pre ňu šanca ovládnuť situáciu a usmerňovať ich vzťah podľa vlastných predstáv. 8. januára 2007

Foto: REPROFOTO TASR/Forza

Milan Lasica (vpravo) predstavil 14.mája 2007 v kaviarni Ex Café - Ex Libris na Prepoštskej ulici v Bratislave knihu Tomáša Janovica (vľavo) Humor ho! - rozhovory s Jánom. Na snímke autor Tomáš Janovic.

Foto: TASR Pavel Neubauer

Režisér Roman Polanski (vľavo) v spoločnosti Milana Lasicu po tom čo 29. júna 2007 pricestoval do Trenčianskych Teplíc na 15. ročník medzinárodného filmového festivalu Artfilm.

Foto: TASR Radovan Stoklasa

Z tlačovej konferencie pred premiérou hry "Na fašírky nám nesiahaj", ktorú uvedú 5. decembra 2009 v divadle L+S v Bratislave. Na snímke Milan Lasica.

Foto: TASR Pavel Neubauer

Na snímke poslankyňa NR SR Magdaléna Vášáryová pózuje s knihou Svetozára Okruckého "70 rokov - Lasica" počas rokovania 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 3. februára 2010 v Bratislave.

Foto: TASR/Martin Baumann

Milan Lasica (vľavo) pomáha s upevnením tabuľky Lucii Satinskej (uprostred) počas slávnostnej ceremónie Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 23. júna 2013 vo festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach. Lucia Satinská prevzala na festivale v mene svojho otca Júliusa Satinského ocenenie Hercova Misia a tabuľka s jeho menom bude zdobiť mostík vo festivalovom parku.

Foto: TASR Radovan Stoklasa

Na snímke vpravo kandidát na prezidenta SR Milan Kňažko a vľavo herec Milan Lasica počas prezentácie Správy o stave republiky 14. januára 2014 v Bratislave.

Foto: TASR Martin Baumann

Manéž Bolka Polívku, najstarší zábavný program Českej televízie v Košiciach 9. februára 2015. Na snímke zľava Bolek Polívka a Milan Lasica.

Foto: TASR František Iván

Na snímke herec Milan Lasica na odpalisku číslo jeden počas 8. ročníka Charity golf cup-u vo Veľkej Lomnici 1. augusta 2015.

Foto: TASR Oliver Ondráš

Na archívnej snímke Milan Lasica.

Foto: TASR Radovan Stoklasa