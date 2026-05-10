|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktória
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. mája 2026
Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO
Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. Pep Guardiola pochválil "vynikajúceho" Jérémyho Dokuho za to, že udržal Manchester City v boji o titul ...
Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace.
Pep Guardiola pochválil "vynikajúceho" Jérémyho Dokuho za to, že udržal Manchester City v boji o titul v Premier League krásnym gólom pri víťazstve 3:0 nad Brentfordom.
Belgičan ukončil húževnatý odpor súperov po hodine hry, keď pekne zakončil. Bol to jeho štvrtý gól v posledných troch zápasoch vo všetkých súťažiach za City, vrátane dvoch oslnivých zásahov pri remíze 3:3 s Evertonom.
Vtedajší neúspech vzal klubu z Manchestru osud boja o titul z rúk, ale Doku zabezpečil, že sa udržal tlak na vedúci Arsenal. Zverenci španielskeho trénera zaostávajú za "The Gunners" o dva body. Londýnčania sa od 17.30 h predstavia na pôde West Hamu.
"Jeremy je v mnohých veciach vynikajúci. Vyzerá už ako finálny produkt a samozrejme, že sa môže ešte zlepšiť," chválil ho Guardiola.
"Vždy mal túto neuveriteľnú schopnosť driblovať, vytvárať akcie a všetko prepájať, je to vynikajúce. Ale teraz ide o vyhrávanie zápasov. Som nesmierne rád, že mám chlapa, ktorý prináša energiu a dokáže strieľať góly," uviedol skúsený kouč.
Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. ManCity sa takisto stretne s posledným menovaným klubom, neskôr aj s Bournemouthom a Aston Villou.
"Uvidíme, to nie je v našich rukách. Urobíme svoju prácu. V prvých minútach sme trpeli, ale potom sme odohrali naozaj dobrý súboj," uznal Guardiola.
Španiel pripustil, že neschopnosť City dohrať duely v tejto sezóne niekedy pravdepodobne prinesie ich záhubu.
"Everton bol skutočným dôkazom, prehrávali sme 3:1. Stalo sa to minulú sezónu mnohokrát, teraz sme solídnejší, ale stále sa vzdávame. Taký je futbal, záleží na tom, ako reagujete. Som rád, ako sme teraz zareagovali," doplnil kormidelník Manchestru City.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pep Guardiola pochválil "vynikajúceho" Jérémyho Dokuho za to, že udržal Manchester City v boji o titul v Premier League krásnym gólom pri víťazstve 3:0 nad Brentfordom.
Belgičan ukončil húževnatý odpor súperov po hodine hry, keď pekne zakončil. Bol to jeho štvrtý gól v posledných troch zápasoch vo všetkých súťažiach za City, vrátane dvoch oslnivých zásahov pri remíze 3:3 s Evertonom.
Vtedajší neúspech vzal klubu z Manchestru osud boja o titul z rúk, ale Doku zabezpečil, že sa udržal tlak na vedúci Arsenal. Zverenci španielskeho trénera zaostávajú za "The Gunners" o dva body. Londýnčania sa od 17.30 h predstavia na pôde West Hamu.
Rozhodnú posledné tri kolá
"Jeremy je v mnohých veciach vynikajúci. Vyzerá už ako finálny produkt a samozrejme, že sa môže ešte zlepšiť," chválil ho Guardiola.
"Vždy mal túto neuveriteľnú schopnosť driblovať, vytvárať akcie a všetko prepájať, je to vynikajúce. Ale teraz ide o vyhrávanie zápasov. Som nesmierne rád, že mám chlapa, ktorý prináša energiu a dokáže strieľať góly," uviedol skúsený kouč.
Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. ManCity sa takisto stretne s posledným menovaným klubom, neskôr aj s Bournemouthom a Aston Villou.
Stále sa vzdávajú
"Uvidíme, to nie je v našich rukách. Urobíme svoju prácu. V prvých minútach sme trpeli, ale potom sme odohrali naozaj dobrý súboj," uznal Guardiola.
Španiel pripustil, že neschopnosť City dohrať duely v tejto sezóne niekedy pravdepodobne prinesie ich záhubu.
"Everton bol skutočným dôkazom, prehrávali sme 3:1. Stalo sa to minulú sezónu mnohokrát, teraz sme solídnejší, ale stále sa vzdávame. Taký je futbal, záleží na tom, ako reagujete. Som rád, ako sme teraz zareagovali," doplnil kormidelník Manchestru City.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
LeBron James je na pokraji vyradenia z play-off. Oklahoma deklasuje Los Angeles Lakers v druhých polčasoch – VIDEO
LeBron James je na pokraji vyradenia z play-off. Oklahoma deklasuje Los Angeles Lakers v druhých polčasoch – VIDEO