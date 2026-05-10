Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. mája 2026

Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO


Tagy: body Premier League 2025/2026 tabuľka Titul

Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. Pep Guardiola pochválil "vynikajúceho" Jérémyho Dokuho za to, že udržal Manchester City v boji o titul ...



Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace.


Pep Guardiola pochválil "vynikajúceho" Jérémyho Dokuho za to, že udržal Manchester City v boji o titul v Premier League krásnym gólom pri víťazstve 3:0 nad Brentfordom.

Belgičan ukončil húževnatý odpor súperov po hodine hry, keď pekne zakončil. Bol to jeho štvrtý gól v posledných troch zápasoch vo všetkých súťažiach za City, vrátane dvoch oslnivých zásahov pri remíze 3:3 s Evertonom.

Vtedajší neúspech vzal klubu z Manchestru osud boja o titul z rúk, ale Doku zabezpečil, že sa udržal tlak na vedúci Arsenal. Zverenci španielskeho trénera zaostávajú za "The Gunners" o dva body. Londýnčania sa od 17.30 h predstavia na pôde West Hamu.

Rozhodnú posledné tri kolá


"Jeremy je v mnohých veciach vynikajúci. Vyzerá už ako finálny produkt a samozrejme, že sa môže ešte zlepšiť," chválil ho Guardiola.

"Vždy mal túto neuveriteľnú schopnosť driblovať, vytvárať akcie a všetko prepájať, je to vynikajúce. Ale teraz ide o vyhrávanie zápasov. Som nesmierne rád, že mám chlapa, ktorý prináša energiu a dokáže strieľať góly," uviedol skúsený kouč.

Arsenal získa titul, ak vyhrá posledné tri duely proti West Hamu, Burnley a Crystal Palace. ManCity sa takisto stretne s posledným menovaným klubom, neskôr aj s Bournemouthom a Aston Villou.


Stále sa vzdávajú


"Uvidíme, to nie je v našich rukách. Urobíme svoju prácu. V prvých minútach sme trpeli, ale potom sme odohrali naozaj dobrý súboj," uznal Guardiola.

Španiel pripustil, že neschopnosť City dohrať duely v tejto sezóne niekedy pravdepodobne prinesie ich záhubu.

"Everton bol skutočným dôkazom, prehrávali sme 3:1. Stalo sa to minulú sezónu mnohokrát, teraz sme solídnejší, ale stále sa vzdávame. Taký je futbal, záleží na tom, ako reagujete. Som rád, ako sme teraz zareagovali," doplnil kormidelník Manchestru City.


Zdroj: SITA.sk - Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: body Premier League 2025/2026 tabuľka Titul
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
LeBron James je na pokraji vyradenia z play-off. Oklahoma deklasuje Los Angeles Lakers v druhých polčasoch – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 