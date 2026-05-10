Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Rozlúčka a otočka v posledných desiatich minútach. Michalovce zdolali Dunajskú Stredu, názory trénerov sa líšili – VIDEO
Dunajská Streda sa ujala vedenia v 54. minúte zásluhou Abdoulayeho Gueyeho, no ďalší presný zásah pridať nedokázala, za čo neskôr pykala. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce dokázali na domácej pôde ...
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce dokázali na domácej pôde zdolať DAC Dunajská Streda 2:1 gólmi v záverečnej desaťminútovke.
Úvod duelu patril rozlúčke s odchovancom východniarov Stanislavom Dankom. V 15. minúte sa s michalovským dresom rozlúčil a za A-mužstvo odohral až 263 súťažných zápasov.
Všetko podstatné sa odohralo v druhom polčase, kde padli všetky góly. Skóre otvorili hostia zo Žitného ostrova, no práve Kido Taylor-Hart, ktorý nastúpil za Danka, rozhodol o troch bodoch pre Michalovčanov.
Nevyužili vedenie
Dunajská Streda sa ujala vedenia v 54. minúte zásluhou Abdoulayeho Gueyeho, no ďalší presný zásah pridať nedokázala, za čo neskôr pykala.
V priebehu šiestich minút sa misky váh preklopili na stranu Zemplínčanov. V 80. minúte vyrovnal Hugo Ahl a neskôr sa pridal spomenutý Taylor-Hart.
"V prvom polčase bolo veľa nepresností a šancí nebolo veľa. Bol to taký bojovnejší, taktický zápas. Druhý polčas sa už otvoril. Pred gólom hostí sme mali dve pološance, potom však oni išli do vedenia a tam sa lámal chlieb. Dunajská Streda mala ešte dve-tri možnosti na to, aby to zavrela, ale nestalo sa," povedal tréner domácich Anton Šoltis pre klubový web.
Zámer vyšiel
"Máme problém v útočnej zóne, pretože traja útočníci sú zranení, takže to rotujeme a striedame. Niečo sme skúsili, postavili sme nie typických útočníkov a ten zámer nám vyšiel. Napokon sme dali dva góly, ten druhý po peknej individuálnej akcii Taylor-Harta. Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, a to sa nám podarilo. Sme spokojní a ešte sa skoncentrujeme na posledný zápas. Pokúsime sa ešte nejaký bodík zobrať zo Slovana," dodal kouč, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Michalovcami.
Jeho náprotivok Branislav Fodrek neskrýval sklamanie z výsledku stretnutia. "Aj naša hra nebola úplne taká, ako sme si predstavovali. Napriek tomu sme mali súboj pod kontrolou. Už v prvom polčase sme mali veľa situácií, ktoré sme nevyriešili dobre. Podarilo sa nám dať úvodný gól. Potom sme mali ďalšie dve-tri čisté situácie, kedy ten zápas musíme lepšie manažovať a dať druhý gól, ktorým by sa to upokojilo," uviedol.
Čaká sa na posledné kolo
"Súper potom ožil, vyšla mu jedna akcia a vyrovnal. Následne sme urobili viac chýb za sebou a Michalovce po peknej akcii rozhodli. Zápas sme mali vo svojich rukách a počas nášho vedenia sme to mali manažovať úplne inak. Súperovi gratulujem k víťazstvu," dodal Fodrek.
V skupine o titul si lepšie počína Dunajská Streda, ktorej patrí 2. miesto o dva body pred Spartakom Trnava, ktorá si od 19.00 h zmeria doma sily so Žilinou.
Michalovce sú piate, sezónu ukončia na pôde šampióna zo Slovana Bratislava. V prípade výhry Podbrezovej pod Dubňom budúci víkend sa môžu Zemplínčania zosunúť na šiestu pozíciu, ak nezískajú u "belasých" ani bod.
Zdroj: SITA.sk - Rozlúčka a otočka v posledných desiatich minútach. Michalovce zdolali Dunajskú Stredu, názory trénerov sa líšili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výhoda pre Barcelonu? Realu Madrid po viacerých kontroverziách nepomôže v El Clásicu Mbappé, bitkár Tchouaméni v zostave je – FOTO
Manchester City znížil stratu na Arsenal po výhre nad Brentfordom. Guardiola si uvedomuje, že to nemajú vo svojich rukách – VIDEO
