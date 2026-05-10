 24hod.sk    Šport

10. mája 2026

LeBron James je na pokraji vyradenia z play-off. Oklahoma deklasuje Los Angeles Lakers v druhých polčasoch – VIDEO


Úradujúci najužitočnejší hráč Shai Gilgeous-Alexander povedal, že Thunder, ktorí v prvom kole zdolali Phoenix Suns, sa budú "rozhodne" snažiť Lakers v utorok doraziť. Oklahoma City Thunder využila ...



10.5.2026 (SITA.sk) - Úradujúci najužitočnejší hráč Shai Gilgeous-Alexander povedal, že Thunder, ktorí v prvom kole zdolali Phoenix Suns, sa budú "rozhodne" snažiť Lakers v utorok doraziť.


Oklahoma City Thunder využila ďalší explozívny druhý polčas na to, aby zdolala LeBrona Jamesa a jeho Los Angeles Lakers 131:108 a dotlačila súperov na pokraj vyradenia z play-off NBA.

Ajay Mitchell zaznamenal 24 bodov a pridal 10 asistencií bez straty lopty, čím pomohol Thunder opäť zvíťaziť a v sérii už klub vedie 3:0 na zápasy.

Lakers budú hostiť štvrtý duel v noci z pondelka 11. na utorok 12. mája a pokúsia sa stať prvým tímom NBA, ktorý otočí sériu z 0:3.

"Nevzdávam sa tejto série. Najbližšie sa pokúsime vyhrať. Pokúsime sa predĺžiť sériu a pokúsime sa to vrátiť do Oklahomy," povedal tréner Lakers JJ Redick.

Tímu z LA chýba zranený Luka Dončič. Spoluhráčov ťahal Rui Hačimura s 21 bodmi a James pridal 19 bodov, šesť doskokov a osem asistencií.



Úradujúci najužitočnejší hráč Shai Gilgeous-Alexander povedal, že Thunder, ktorí v prvom kole zdolali Phoenix Suns, sa budú "rozhodne" snažiť Lakers v utorok doraziť.

"Nikdy by sme nechceli premárniť príležitosť vyhrať basketbalový zápas. Musíme urobiť to isté, čo sme robili v prvých troch stretnutiach – byť agresívni a hrať spolu správnym spôsobom," dodal.


Zdroj: SITA.sk - LeBron James je na pokraji vyradenia z play-off. Oklahoma deklasuje Los Angeles Lakers v druhých polčasoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

