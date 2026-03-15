Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Marco Odermatt získal titul v super-G po zrušení pretekov v Courcheveli
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa stal víťazom disciplíny super-G v sezónnom hodnotení Svetového pohára 2025/2026 po tom, čo nedeľňajšie preteky v Courcheveli boli ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa stal víťazom disciplíny super-G v sezónnom hodnotení Svetového pohára 2025/2026 po tom, čo nedeľňajšie preteky v Courcheveli boli zrušené pre nepriaznivé počasie. Dôvodom bolo husté sneženie a hmla, ktoré v nedeľu znemožnili usporiadanie súťaže.
Preteky v Courcheveli boli zrušené už druhý deň po sebe, a pred zostávajúcimi pretekmi super-G v Lillehammeri na budúci týždeň má Odermatt na konte 425 bodov, čo je o 158 viac ako jeho najbližší súper Vincent Kriechmayer, pričom do konca sezóny je v tejto disciplíne možné získať už len 100 bodov.
Odermatt si piatok v Courcheveli zabezpečil svoj piaty po sebe idúci celkový titul Svetového pohára, keď skončil tretí v zjazde. Tento úspech ho zaradil do skupiny len troch lyžiarov v histórii alpského lyžovania, ktorí vyhrali päť celkových titulov po sebe - spolu s Rakúšanmi Marcelom Hirscherom (osemkrát v rokoch 2012–2019) a Annemarie Moserovou-Pröllovou (päťkrát v rokoch 1971–1975).
Okrem super-G Odermatt zároveň získal titul vo Svetovom pohári v zjazde. Pre 28-ročného Švajčiara, ktorý na tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo získal dve strieborné a jednu bronzovú medailu, ide o ďalšie významné medzinárodné prvenstvo.
Zdroj: SITA.sk - Marco Odermatt získal titul v super-G po zrušení pretekov v Courcheveli © SITA Všetky práva vyhradené.
